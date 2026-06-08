Estados Unidos hará más difícil para inmigrantes obtener un permiso laboral

Varios tipos de inmigrantes, como aquellos con algún ‘parole’, acción diferida a la deportación (DACA o TPS) o liberados temporalmente en EE.UU. podrían enfrentar complicaciones para obtener un Documento de Autorización de Empleo (EAD) bajo una nueva regla que alista el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“[Se] propone limitar y aclarar los requisitos para la autorización discrecional de empleo para los extranjeros que hayan ingresado temporalmente a Estados Unidos bajo libertad condicional por razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo”, dice la propuesta publicada en el Registro Federal.

Esto también afectaría a quienes “se les haya otorgado la acción diferida, o contra quienes exista una orden final de deportación”, agrega el documento.

Una acción diferida, por ejemplo, es DACA o Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, así como personas con Estatus de Protección Temporal o TPS.

Se agrega que la nueva regla afectaría a quienes “hayan sido liberados temporalmente de la custodia bajo una orden de supervisión”, en referencia a las personas que fueron detenidas por la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y que son puestas en libertad, pero tienen citas migratorias regulares.

Una parte sustancial de la regla es que se pedirá a los inmigrantes demostrar que tienen una necesidad económica extraordinaria.

“La norma propuesta también exigirá que los extranjeros en estas categorías demuestren su necesidad económica de empleo y justifiquen un ejercicio favorable de la discreción”, se acota.

Sobre la extensión del permiso, las personas deberán demostrar que tienen trabajo y bajo el sistema E-Verify.

“El DHS también propone exigir que los extranjeros que soliciten la renovación o solicitudes posteriores de autorización de empleo en estas categorías estén empleados o busquen empleo con un empleador que participe en E-Verify, el programa electrónico de verificación de elegibilidad de empleo administrado por el USCIS”, expone la propuesta.

Antes de la publicación de la regla final se dieron 60 días para recibir comentarios públicos, los cuales deberán ser considerados por las autoridades antes de emitir los lineamientos.

Con base en esa ley, el DHS busca alinear otros permisos de trabajo bajo visas específicas y su vigencia a máximo un año.

Aaron Reichlin-Melnick, investigador sénior en el American Immigration Council, advirtió que la nueva regla de la administración Trump podría afectar a miles de familias.

“La administración Trump también propone limitar muchos permisos de trabajo a solo un año antes de su renovación, lo que afecta a las personas que buscan la residencia permanente a través del matrimonio con un ciudadano estadounidense, a los cónyuges de los titulares de visas H-1B, a los solicitantes de asilo y a otros”, indicó Reichlin-Melnick.