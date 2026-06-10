Netanyahu se postulará para la reelección en Israel, confirmó su partido

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se presentará a la reelección en los próximos comicios, confirmó este miércoles su partido, el Likud, tras las palabras del presidente estadounidense, Donald Trump, poniendo en duda su candidatura.

En un breve comunicado publicado en sus canales, el Likud afirma que “Netanyahu se presentará a las próximas elecciones y, con la ayuda de Dios, ganará”.

El partido de Netanyahu reaccionó así a las palabras de Trump en una entrevista a la cadena ABC, donde dudó de que quiera continuar como primer ministro.

“No lo sé, ha tenido una carrera increíble ¿Quiere continuar? Porque, como saben, es un primer ministro en tiempos de guerra. Ganaremos la guerra muy pronto, de una forma u otra, y saben que es un primer ministro en tiempos de guerra”, dijo Trump a la ABC, según publicó en su cuenta de X el jefe en Washington de la cadena, Jonathan Karl.

Aún no hay una fecha concreta para la celebración de elecciones en Israel, pero deberán convocarse como tarde el 27 de octubre.

Netanyahu responde afirmaciones de Erdogan

l primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este miércoles que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan “es el último que puede dar lecciones de moral al Estado de Israel”, después de que este asegurara que los ataques de Israel en la región ponen en peligro a todo el mundo.

“El dictador antisemita Erdogan, que está cometiendo un genocidio contra los kurdos, apoya a la organización terrorista Hamás, oprime a su propio pueblo y encarcela a sus rivales políticos, es el último que puede dar lecciones de moral al Estado de Israel“, recoge un comunicado emitido por la oficina del mandatario.

Netanyahu reiteró el lema que afirma que el Ejército israelí es el “más moral del mundo”, y afirmó que seguirá actuando contra Irán y sus grupos aliados, “que amenazan a Oriente Medio y al mundo entero”.

El mandatario israelí replicó así a las declaraciones del turco este miércoles, en las que afirmó que los ataques de Israel en Siria y el Líbano amenazan también a Turquía, recogió el diario The Times of Israel de un discurso de Erdogan en el parlamento turco.

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