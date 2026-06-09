Comando Central confirma ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) lanzó este martes nuevos ataques contra Irán en respuesta al derribo de un helicóptero Apache del Ejército estadounidense en una operación sobre el estrecho de Ormuz.

En un mensaje publicado en la red social X, CENTCOM informó que las fuerzas estadounidenses iniciaron las operaciones a las 5:00 p. m. (hora del Este) bajo la dirección del Comandante en Jefe, describiendo la ofensiva como una acción de “autodefensa” tras lo que calificó como una “agresión iraní injustificada”.

El comunicado añadió que los ataques forman parte de una respuesta directa al derribo del helicóptero ocurrido un día antes, un hecho que, según un funcionario estadounidense, habría sido ejecutado por un dron iraní, aunque esa versión no ha sido ampliada oficialmente.

U.S. Central Command (CENTCOM) forces began launching self-defense strikes against Iran at 5 p.m. ET today at the Commander in Chief’s direction, in response to yesterday’s downing of a U.S. Army Apache helicopter. The mission is a proportional response to unjustified Iranian? — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 9, 2026

Horas antes, el presidente Donald Trump había asegurado en su red Truth Social que las fuerzas iraníes derribaron un helicóptero Apache “de alta tecnología” mientras realizaba patrullaje en la zona estratégica del estrecho de Ormuz.

El mandatario indicó además que recibió información directa de los mandos militares sobre el incidente.

“Los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache de alta tecnología… Hubo dos pilotos involucrados, ambos están a salvo e ilesos”, afirmó el presidente, quien añadió que Estados Unidos “debe necesariamente responder a este ataque”.

El incidente se produce en medio de un aumento de la tensión militar en la región, donde Washington y Teherán han protagonizado episodios recientes de confrontación directa vinculados a operaciones aéreas y marítimas en puntos estratégicos del Golfo.

Advertencia iraní

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, escribió en una publicación el martes X que las fuerzas extranjeras se están poniendo en riesgo al estar en la región, sin mencionar una responsabilidad en el derribo del helicóptero.

“Las fuerzas extranjeras cercanas a nuestro territorio corren un riesgo constante debido a errores humanos, accidentes o la posibilidad de quedar atrapadas en un fuego cruzado”, escribió Araghchi. “Para reducir el riesgo, la mejor solución es que se retiren. Preferimos el lenguaje diplomático, pero también hablamos otros idiomas”.

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