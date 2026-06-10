¿Qué impacto tendría la iniciativa Shield of the Americas en Nueva York?

Para muchos neoyorquinos, los debates sobre seguridad fronteriza y violencia de los carteles pueden sentirse lejanos: algo que ocurre a miles de kilómetros, a lo largo de la frontera sur.

Pero para las comunidades latinas de toda la ciudad de Nueva York —en el Bronx, Queens, Brooklyn, Yonkers y más allá— las consecuencias de la inestabilidad hemisférica son profundamente personales y cada vez más visibles en la vida cotidiana.

Por eso la iniciativa Shield of the Americas merece atención seria y apoyo. Lanzada como una alianza regional de seguridad enfocada en combatir la inmigración ilegal, el narcotráfico, la violencia de los carteles y el crimen transnacional, la iniciativa refleja un reconocimiento largamente postergado: que los desafíos de seguridad de América no terminan en el Río Grande. Sus efectos se extienden a barrios, escuelas, hospitales y pequeños negocios… incluso en ciudades como Nueva York, todos los días.

Para las familias latinas en Nueva York, estos temas no son consignas políticas abstractas. Muchas tienen familiares en México, Centroamérica y Sudamérica que viven bajo la amenaza de la violencia de los carteles, la extorsión y la corrupción. Familias que han huido de países donde grupos criminales organizados controlan barrios, reclutan niños y aterrorizan comunidades enteras. Otras llegaron legalmente a Estados Unidos buscando estabilidad y oportunidades, solo para ver cómo esas redes criminales expanden su alcance también dentro de ciudades estadounidenses.

La crisis del fentanilo ha agravado aún más esta situación. Según autoridades federales de salud, los opioides sintéticos —principalmente el fentanilo— siguen siendo responsables de la gran mayoría de las muertes por sobredosis en Estados Unidos. Gran parte de ese fentanilo circula a través de redes vinculadas a carteles mexicanos. Nueva York ha sido uno de los estados más golpeados por esta epidemia, con muertes por sobredosis que devastan tanto a comunidades latinas como trabajadoras.

Ahí es donde Shield of the Americas cobra relevancia. La iniciativa busca mejorar el intercambio de inteligencia, fortalecer la coordinación fronteriza, desarticular el financiamiento de los carteles y construir alianzas más sólidas entre los países del hemisferio occidental frente al crimen organizado. En lugar de tratar la migración, el narcotráfico y la seguridad pública como asuntos separados, reconoce que forman parte de una misma crisis regional.

El papel de Kristi Noem como enviada especial también ha aportado renovado foco y urgencia al esfuerzo.

Más allá de las posiciones políticas de cada uno, Noem ha sostenido de forma consistente que la seguridad fronteriza tiene como objetivo proteger a las comunidades —incluidas las comunidades inmigrantes y latinas— de la explotación por parte de organizaciones criminales. Su énfasis en desmantelar la estructura de los carteles y restaurar el orden en todo el hemisferio conecta directamente con preocupaciones que muchos latinos neoyorquinos conocen de primera mano.

Los críticos suelen presentar políticas fronterizas más firmes como antiinmigrantes. Pero muchos latinos en Estados Unidos, especialmente quienes llegaron legalmente o escaparon ellos mismos de la violencia, reconocen la diferencia entre inmigración legal y caos impulsado por los carteles.

No hay nada compasivo en permitir que organizaciones dedicadas al tráfico humano obtengan ganancias a costa de migrantes desesperados. No hay nada humano en permitir que el fentanilo inunde los barrios urbanos. Y no hay nada xenófobo en exigir que las organizaciones criminales transnacionales sean desmanteladas.

De hecho, algunos de los defensores más firmes de políticas de seguridad hemisférica más robustas son ciudadanos latinos que quieren barrios más seguros, mejores escuelas, oportunidades económicas y un sistema migratorio que funcione.

Nueva York ha vivido en primera persona la presión financiera y logística asociada con flujos migratorios sin precedentes. Las autoridades de la ciudad han enfrentado enormes dificultades para brindar vivienda, atención médica, educación y servicios sociales a los migrantes recién llegados, generando una gran presión sobre los recursos públicos. Mientras tanto, las comunidades trabajadoras —incluidos muchos barrios latinos— suelen absorber el mayor impacto.

Shield of the Americas ofrece un enfoque más serio a largo plazo al concentrarse en las causas de origen: la inestabilidad criminal que impulsa la migración desde el comienzo.

Ninguna iniciativa de esta escala resolverá el problema de la noche a la mañana. Los carteles siguen siendo extraordinariamente poderosos, la corrupción persiste en partes de América Latina y la cooperación entre países nunca es sencilla. México, en particular, sigue siendo central en este desafío debido a la enorme influencia de las organizaciones criminales dentro de su territorio.

Pero la alternativa —más desorden, más muertes por narcóticos y una creciente expansión del crimen organizado en el hemisferio— es mucho peor.

Para las comunidades latinas de Nueva York, la seguridad hemisférica no es un concepto geopolítico distante. Impacta directamente en la seguridad pública, la estabilidad económica, la salud pública y en las oportunidades futuras disponibles para la próxima generación.

Shield of the Americas representa un paso importante hacia la recuperación del orden, el fortalecimiento de la cooperación regional y la protección de las comunidades a ambos lados de la frontera. Y el liderazgo de Kristi Noem ha ayudado a mantener este tema en el centro de la conversación nacional en Estados Unidos.

Para las familias latinas de Nueva York, eso importa.

(*) Por Duggan Flanakin, analista de políticas de CFACT (Committee For A Constructive Tomorrow).

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