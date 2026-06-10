Se retrasa anuncio oficial de José Mourinho al Real Madrid

El anuncio oficial de la incorporación de Jose Mourinho al banquillo del Real Madrid se ha atrasado, a pesar de que tanto el club blanco como el Benfica, su equipo de procedencia, ya habían dado todos los pasos previos al fichaje.

Durante la tarde del martes, el Real Madrid hizo oficial que Álvaro Arbeloa no continuaría siendo el entrenador del equipo madrileño. Después, fue el Benfica el que informó de que el Madrid había formalizado la intención de realizar el fichaje del técnico luso por una cantidad de 15 millones de euros ($17.3 millones de dólares), correspondiente a la cláusula de rescisión.

A Bernabéu reunion is on the cards as José Mourinho prepares for a return to Real Madrid ??? pic.twitter.com/3ZLnKWQPdr — ESPN FC (@ESPNFC) June 10, 2026

Benfica se despidió de José Mourinho

En un comunicado publicado en su sitio web tras el anuncio, el Benfica recordó la racha invicta de Mourinho al frente del equipo y le deseó “muchísima suerte”. Acto seguido, el club portugués hizo oficial el acuerdo con Marco Silva para que se convirtiera en el entrenador del Benfica por dos temporadas.

Este miércoles, Mourinho publicó en su cuenta personal de Instagram un texto de despedida. “Agradezco al presidente Rui Costa la oportunidad que me brindó de trabajar al servicio del Benfica. Representar a este club fue un honor y un privilegio”, escribió.

Sin embargo, todavía no se ha hecho oficial su llegada al Real Madrid. A pesar de todos los pasos previos, el comunicado del club blanco aún no se ha publicado, y algunos medios apuntan a que la presentación podría retrasarse hasta el mes de julio.

Florentino Pérez tuvo a Mourinho en la campaña presidencial

Florentino Pérez tuvo a Mourinho como parte de la campaña previa a las elecciones presidenciales del Real Madrid.

Durante la campaña, Pérez presentó el nombre de Mourinho como el del elegido para ocupar el banquillo blanco si salía reelegido. Lo hizo con un vídeo vestido con la camiseta del Real Madrid en el que decía ‘sí’, el cual, según la prensa portuguesa, era una elaboración de la IA.

El entrenador portugués volvería para un segundo ciclo en el Real Madrid. Mourinho estuvo durante tres temporadas, entre 2010 y 2013, en las que ganó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

También llegó a semifinales de la Liga de Campeones en las tres ocasiones posibles siendo eliminado por Borussia Dortmund, Bayern Múnich y Barcelona.

Sigue leyendo:

Benfica confirma que Real Madrid pagó 15 millones de euros por la salida de Mourinho