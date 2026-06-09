Benfica confirma que Real Madrid pagó 15 millones de euros por la salida de Mourinho

El Benfica confirmó este martes la salida de José Mourinho y anunció un acuerdo con Marco Silva para convertirse en su nuevo entrenador, en una operación que deja al técnico portugués a un paso de regresar al banquillo del Real Madrid.

La entidad lisboeta informó, a través de comunicados remitidos a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios de Portugal (CMVM), que el club español formalizó su intención de contratar a Mourinho mediante el pago de una cláusula de rescisión valorada en 15 millones de euros. Además, el entrenador ya habría dado su consentimiento para completar el traspaso.

A Benfica SAD comunicou à CMVM que o Real Madrid CF formalizou a intenção de contratar José Mourinho pelo valor de 15 milhões de euros, tendo o treinador dado o seu acordo.



Obrigado, José Mourinho. pic.twitter.com/KXZ6niXRWo — SL Benfica (@SLBenfica) June 9, 2026

El anuncio llega pocos días después de la reelección de Florentino Pérez como presidente del Real Madrid. Durante la campaña, el dirigente blanco había señalado públicamente a Mourinho como su principal candidato para asumir nuevamente las riendas del equipo, al que ya dirigió entre 2010 y 2013.

Mientras tanto, el Benfica no perdió tiempo en buscar reemplazo. El club alcanzó un acuerdo con Marco Silva para firmar un contrato por dos temporadas, con opción de ampliarlo hasta la campaña 2028-2029. Solo resta la formalización definitiva del vínculo para que el técnico asuma oficialmente el cargo.

Salida de Álvaro Arbeloa del Real Madrid

El Real Madrid anunció este martes de manera oficial que Álvaro Arbeloa deja de ser el entrenador del primer equipo de futbol, lo que deja el camino libre para el anuncio del regreso de José Mourinho.

“El Real Madrid CF y Álvaro Arbeloa han llegado a un acuerdo para poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo”, informa el club blanco.

El Real Madrid agrega que “se siente muy agradecido a Álvaro Arbeloa, que durante toda su trayectoria en el club, desde que llegó” a la cantera, “ha demostrado siempre lealtad, compromiso y profesionalidad”. “Su figura representa un ejemplo de los valores de nuestro club”, agrega.

Comunicado Oficial: Arbeloa. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 9, 2026

“El Real Madrid, que será siempre su casa, le desea a Álvaro Arbeloa y a toda su familia mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas”, concluye.

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