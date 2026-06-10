Trump firmará hoy proyecto de ley que asigna $70,000 millones a agencias migratorias como ICE y CBP

NUEVA YORK – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se espera que firme este miércoles el proyecto de ley de reconciliación que asigna $70,000 millones de dólares al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), la Patrulla Fronteriza (CBP) y otras agencias federales migratorias para lo que resta de su mandato.

La medida, aprobada por la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, acabó con cuatro meses de debate entre esa delegación y los demócratas sobre el financiamiento de las agencias de control migratorio.

La legislación fue aprobada en un voto 214 a 212 en ese cuerpo luego de que el Senado le diera paso la semana antes.

El representante independiente de California que tiende a hacer caucus con los republicanos, Kevin Kiley, se sumó al voto de los demócratas en contra del paquete.

Republicanos y demócratas se enfrascaron en una lucha de meses en la que la minoría exigía mayores controles en los protocolos de intervención de las referidas agencias a cambio de votar a favor de una legislación.

El llamado se reforzó tras las muertes de los estadounidenses Alex Pretti y Nicole Good durante operativos migratorios en Minneapolis.

Los republicanos optaron por el proceso de reconciliación para agilizar la aprobación. Este mecanismo les permite evadir la obstrucción parlamentaria en el Senado conocida como filibusterismo que exige 60 votos para darle paso a medidas.

Hakeem Jeffries, líder de la minoría en la Cámara, catalogó como un“cheque en blanco” el proyecto aprobado por los republicanos.

“Intervengo para expresar mi firme oposición a este plan republicano de malgastar $70,000 millones de dólares de los contribuyentes para otorgar un cheque en blanco al ICE, sin salvaguardias, sin supervisión y sin rendición de cuentas. La aplicación de las leyes de inmigración en este país debe ser justa, equitativa y humana. Eso no es lo que está sucediendo actualmente con la violenta maquinaria de deportaciones masivas de Donald Trump”, planteó el representante de NY en un discurso.

Jeffries argumentó que la Administración Trump utiliza su “violenta máquina de deportaciones masivas” para “atacar y brutalizar a ciudadanos estadounidenses”.

“Donald Trump prometió a EE.UU. que se centraría en delincuentes violentos que se encuentran aquí ilegalmente; sin embargo, el ICE y su violenta maquinaria de deportaciones masivas están utilizando el dinero de los contribuyentes para atacar y brutalizar a ciudadanos estadounidenses —llegando incluso a causarles la muerte, como ocurrió en Minneapolis con Renee Nicole Good y Alex Pretti— o para arremeter violentamente contra familias inmigrantes respetuosas de la ley, niños y, en algunos casos, veteranos que han servido a este país”, expuso.

“Como demócratas, creemos que el dinero de los contribuyentes debe destinarse a hacer la vida más asequible para el pueblo estadounidense, a diferencia de lo que representó —y sigue representando en este Congreso— aquel enorme y nefasto proyecto de ley (Gran y hermoso proyecto de ley): una decisión republicana de arrebatar la atención médica y la asistencia nutricional a la ciudadanía. Se trata del mayor recorte a Medicaid y a la asistencia nutricional en la historia de Estados Unidos —robando literalmente el alimento de la boca de niños, veteranos y personas mayores que pasan hambre— con el fin de entregar, mediante ese proyecto de ley, un cheque en blanco de $140,000 millones de dólares al ICE y a la violenta maquinaria de deportaciones masivas de Donald Trump”, insistió.

Mike Johsnon, presidente de la Cámara, piensa lo contrario.

“El histórico mandato que llevó al presidente Trump a la Casa Blanca y otorgó mayorías republicanas tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado demuestra que la agenda demócrata de retirar fondos a la Policía está totalmente desconectada de las familias estadounidenses trabajadoras”, señaló el republicano de Louisiana, según citó The Hill.

Añadió: “Tras cuatro largos años de políticas demócratas que abrieron la puerta a delincuentes peligrosos y drogas letales, los republicanos estamos cumpliendo nuestra promesa de devolver la seguridad a las calles y asegurar nuestras fronteras”.

La Casa Blanca defendió el financiamiento de las agencias hasta el 2029 para lidiar con el problema de “fronteras abiertas”.

“Tras cuatro años de peligrosas políticas demócratas de fronteras abiertas que alimentaron el caos y la anarquía en todo el país, el presidente Trump ha logrado la frontera más segura de la historia, reduciendo los cruces ilegales a mínimos históricos, tal como prometió. A pesar de los éxitos del presidente Trump —que han hecho nuestras comunidades más seguras y han llevado la delincuencia a sus niveles más bajos en generaciones—, los demócratas del Congreso han pasado meses bloqueando fondos cruciales para los valientes hombres y mujeres encargados de proteger nuestra nación”, lee una entrada en la página web de la Casa Blanca.

La Administración Trump catalogó como “juegos políticos de los demócratas” la insistencia de mayor supervisión y guías a los agentes federales al momento de intervenir con migrantes.

“La ley ‘Secure America Act’ pone fin a los juegos políticos de los demócratas al financiar plenamente al ICE y a la Patrulla Fronteriza durante el mandato del presidente Trump, proporcionando los recursos necesarios para mantener segura nuestra frontera, combatir la trata de personas, detener el flujo de drogas letales, desmantelar los cárteles criminales y hacer cumplir las leyes de inmigración de Estados Unidos”, señalaron.

Información de la ley en Congress.gov especifica que el proyecto de ley de reconciliación presupuestaria incorpora legislación presentada por determinados comités del Congreso, en cumplimiento con las disposiciones de la resolución presupuestaria del Congreso para el año fiscal 2026 (S. Con. Res. 33).

“Dicha resolución instruía a los comités a presentar ante el Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes o del Senado proyectos de ley que conllevaran un aumento del déficit. (El Congreso tramita los proyectos de ley de conciliación mediante procedimientos legislativos acelerados que impiden las tácticas dilatorias —conocidas como ‘filibuster’— y restringen la presentación de enmiendas en el Senado)”, explicó el resumen de S.2 introducido por el senador republicano de South Carolina, Lindsey Graham.

El proyecto de ley asigna fondos a la CBP para personal, seguridad fronteriza, tecnología y sistemas de inspección y actividades de control migratorio.

En el caso de ICE, asigna fondos para personal, la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), actividades de control migratorio, transporte, tecnología de la información, mantenimiento y sostenimiento de instalaciones y flota; acuerdos 287(g) que permiten a las agencias policiales estatales y locales desempeñar ciertas funciones de control migratorio; la ​​Oficina del Asesor Jurídico Principal, operaciones y mantenimiento, y ciertas detenciones relacionadas con el control migratorio.

El proyecto de ley también otorga fondos adicionales al DHS para el control migratorio y la participación de agencias estatales y locales en determinadas iniciativas de seguridad nacional.

La demócrata de Connecticut Rosa DeLauro, miembro de mayor rango del Comité de Asignaciones de la Cámara, indicó que los $70,000 millones superan cuatro veces los presupuestos anuales combinados de las agencias. “Con la aprobación de esta medida, los republicanos han votado a favor de otorgar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) más de $260,000 millones de dólares durante los dos primeros años de la administración Trump”, declaró en un comunicado.

“Lo único que piden los estadounidenses es ayuda para afrontar el aumento de los precios. En todo el país, las familias no pueden costear los alimentos, la gasolina ni las visitas al médico. En lugar de abordar esta crisis del costo de vida, los republicanos están destinando $70,000 millones ICE y a la Patrulla Fronteriza”, añadió DeLauro.

Los demócratas plantean que el proyecto de ley no previene el despilfarro, el fraude ni el abuso de los fondos que los republicanos otorgaron el año pasado a ICE y a la CBP.

“La medida no exige las reformas sustanciales que los estadounidenses han estado reclamando tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses. Además, este proyecto de ley no protege adecuadamente la enorme expansión —financiada por los contribuyentes— de los centros de detención privados creados por las políticas republicanas. Los demócratas no asignarán fondos a agencias que actúan sin control si no se incluyen las protecciones significativas que exige el pueblo estadounidense”, lee una hoja de datos de los demócratas en el Comité de Asignaciones de la Cámara.

Denunciaron que la medida atenta contra los derechos constitucionales y la rendición de cuentas mediante recortes drásticos a las oficinas de supervisión en todo el Departamento.

Según los demócratas, el paquete debilita la seguridad nacional al recortar fondos destinados a la ciberseguridad y a la protección de infraestructuras, a pesar del creciente número de ataques sofisticados por parte de adversarios extranjeros contra empresas, sistemas de salud, servicios públicos, escuelas y gobiernos estatales y locales de EE. UU.

La minoría señaló además la falta de protección a trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) frente a los intentos de Trump de eliminar sus derechos de negociación colectiva.

Cuestionaron que el proyecto de ley no asigna fondos suficientes para supervisar el dinero de los contribuyentes dirigido a la expansión de los centros de detención y elimina disposiciones específicas de la Oficina del Inspector General para la supervisión de dichas instalaciones.

Los demócratas tampoco están de acuerdo con el recorte de $5 millones para la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles y casi un 90% del presupuesto de la Oficina del Defensor del Pueblo de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

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