Cámara de Representantes envía a Trump ley de casi $70,000 millones para reforzar política migratoria

La Cámara de Representantes de Estados Unidos envió al presidente Donald Trump para su firma un proyecto de ley que destina cerca de $70,000 millones de dólares a la aplicación de las leyes de inmigración.

La iniciativa fue aprobada con 214 votos a favor y 212 en contra, únicamente con respaldo republicano, y supone un nuevo impulso a la agenda de deportaciones de la administración Trump, que busca acelerar las expulsiones de migrantes durante el resto de su mandato, informó la agencia The Associated Press.

El paquete presupuestario financiará durante los próximos tres años a dos de las principales agencias del Departamento de Seguridad Nacional: $38,000 millones de dólares para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, $26,000 millones para la Patrulla Fronteriza y otros $5,000 millones destinados a gastos imprevistos, de acuerdo con la Casa Blanca.

La aprobación se logró tras semanas de negociaciones y ajustes dentro del bloque republicano, liderado por el presidente de la Cámara, Mike Johnson, quien necesitaba prácticamente la totalidad de su bancada para sacar adelante la medida.

“Ya era hora”, declaró tras la votación Johnson, quien defendió la necesidad de garantizar recursos para el control fronterizo. El demócrata Lloyd Doggett, por su parte, calificó el proyecto como un “fondo discrecional para ICE”.

El líder demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, aseguró que los republicanos están entregando “un cheque en blanco de $70,000 millones de dólares” a una maquinaria de deportaciones masivas sin controles ni supervisión.

El proyecto llega tras un largo estancamiento legislativo en el Congreso y después de su aprobación en el Senado la semana pasada por 52 votos a favor y 47 en contra, en una votación marcadamente partidista en la que solo una republicana, Lisa Murkowski, se desmarcó del resto de su partido.

La legislación elimina propuestas anteriores que habían generado divisiones internas, como partidas para seguridad de la Casa Blanca o fondos de compensación a aliados políticos que denunciaban investigaciones injustas.

Con este paquete, el Congreso amplía significativamente el financiamiento migratorio, que se suma a los casi $140,000 millones de dólares ya asignados previamente a ICE y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en un proyecto fiscal anterior.

Demócratas también cuestionaron que el plan no incluya reformas a las operaciones de estas agencias, mientras que republicanos sostienen que se trata de un refuerzo necesario para la seguridad nacional y el control migratorio.

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