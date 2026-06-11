Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 11 al 17 de junio

Exhibición de fútbol ‘freestyle’

Como parte de la programación Summer for the City, Lincoln Center presentará el “Freestyle Soccer Jam” este jueves 11 de junio a las 5:30 pm en The Dance Floor de Josie Robertson Plaza. Este evento gratuito reunirá a destacados exponentes de la comunidad neoyorquina de fútbol freestyle en una exhibición que combina atletismo, ritmo, creatividad y una impresionante precisión técnica. La jornada incluirá demostraciones en vivo acompañadas por DJs, donde artistas como Nick Seyda, Laura Biondo, Pat Shaw, Spinny Vinny y Gabe Luzbet mostrarán espectaculares rutinas de control del balón, improvisación y destrezas aéreas. El público podrá disfrutar de una experiencia interactiva y vibrante al aire libre. Más información: https://lincolncenter.org.

Foto: Lincoln Center

Danilo Pérez en el SMOKE Jazz Club

El pianista y compositor panameño Danilo Pérez se presenta, del 11 al 14 de junio, en SMOKE Jazz Club (2751 Broadway). Reconocido como una de las figuras más creativas del jazz contemporáneo y ganador del Grammy, Pérez ha construido una carrera de más de tres décadas colaborando con leyendas como Dizzy Gillespie y Wayne Shorter. Su propuesta, conocida como “Global Jazz”, fusiona raíces panameñas, ritmos afrocaribeños, música folclórica latinoamericana e influencias del impresionismo europeo, creando un lenguaje musical sin fronteras. Además de su labor artística, es Embajador de Buena Voluntad de UNICEF, Director Artístico del Berklee Global Jazz Institute y del Panama Jazz Festival. Boletos: https://smokejazz.com.

Cortesía

Yoga en Bryant Park

Bryant Park se sumará a la celebración del Global Wellness Day con una jornada especial de bienestar este sábado 13 de junio, de 10:00 am a 1:00 pm. El evento, presentado por Halara, incluye dos clases de yoga de 45 minutos dirigidas por las reconocidas instructoras Tootsie Olan y Kristin McGee. Además, los asistentes podrán participar en talleres creativos y actividades de reflexión como la elaboración de pulseras Mala para meditación, coloreado de mandalas, tatuajes de henna, meditaciones guiadas con audífonos Silent Disco y una estación de afirmaciones para compartir mensajes positivos. En el césped de Bryant Park, ubicado en la calle 42 y la Sexta Avenida. Gratis con registro previo y se recomienda llevar su propia esterilla de yoga. Más información: bryantpark.org.

Foto: Joseph-Buscarello

“Big Umbrella Day” en el Lincoln Center

Lincoln Center celebra el regreso del “Big Umbrella Day” este sábado 13 de junio a partir de las 11:00 am, como parte de su programación Summer for the City. Esta jornada gratuita transformará el campus en un espacio dedicado especialmente a personas neurodivergentes y sus familias, con actividades diseñadas para fomentar la participación y la creatividad. La programación incluirá la presentación inmersiva de The Four Sections de Steve Reich a cargo de Paraorchestra, el espectáculo interactivo de títeres The Naughty Penguin de Spellbound Theatre, clases de salsa accesibles para personas sordas o con dificultades auditivas, experiencias de danza para todas las edades, estaciones de arte visual y talleres multisensoriales. Más información: https://lincolncenter.org.

Foto: Lincoln Center

Día de El Bronx en el Jardín Botánico

El Jardín Botánico de Nueva York ( 2900 Southern Boulevard, Bronx) celebrará el “Bronx Day” este sábado 13 de junio, de 10:00 am a 5:00 pm. La jornada ofrecerá actividades familiares gratuitas, presentaciones en vivo, programación cultural y espacios de participación comunitaria en distintos puntos del jardín. El evento incluirá música y danza en vivo con DJ Sam Real, Everything Covered Band y el Wabafu Garifuna Dance Theater, además de actividades artísticas como manualidades, pintura facial y juegos al aire libre. También habrá programación interactiva en el Everett Children’s Adventure Garden y el Edible Academy, junto con vendedores de comida, artesanos y organizaciones locales de El Bronx. Más información: https://www.nybg.org.

Foto: NYBG

Los Amigos Invisibles en el Sony Hall

Los Amigos Invisibles, la reconocida banda venezolana de acid jazz y funk, se presentará este sábado 13 de junio a las 8:00 pm en Sony Hall (235 W 46th St.) como parte del Blue Note Jazz Festival. La banda es dueña de un sonido inconfundible que fusiona disco, funk, acid jazz y ritmos latinos, con una trayectoria de más de tres décadas y 10 discos de estudio. Desde su despegue internacional en 1996, han recorrido más de 60 países, con temas como Mentiras, En Cuatro y La Que Me Gusta, además de premios Grammy Latino y múltiples nominaciones al Grammy. Boletos: https://www.bluenotejazz.com.

Foto: Cortesía

Go Greek Yogurt y Korres celebran el brillo griego en NoHo

El domingo 14 de junio, de 5:00 a 5:30 pm, Go Greek Yogurt y la marca de cuidado de la piel Korres celebrarán el lanzamiento de The Greek Glow Bowl en la sucursal de Go Greek Yogurt en NoHo, ubicada en 683 Broadway. Inspirado en las raíces griegas que comparten ambas marcas, este nuevo producto incluye yogur griego natural con aceite de oliva, miel griega, sal marina y crumble de galleta griega. Durante el evento, los asistentes podrán degustar esta creación. Además, del 15 al 21 de junio, The Greek Glow Bowl estará disponible en las tiendas Go Greek Yogurt de todo el país e incluirá un código QR con 15% de descuento en productos Korres.

Go Greek Yogurt

“Lugar de Consuelo” en el MoMA

El Museo de Arte Moderno (MoMA) presenta “Lugar de Consuelo” (Place of Solace), del artista guatemalteco Naufus Ramírez-Figueroa, del 16 al 28 de junio en el Kravis Studio (11 West 53 Street). La obra, creada junto al poeta Wingston González, revisita la historia de la pieza teatral El Corazón del Espantapájaros (1962) de Hugo Carrillo, cuya representación estudiantil fue reprimida durante la guerra civil de Guatemala. A partir de una investigación sobre memoria y resistencia en el teatro latinoamericano, la producción reinterpreta sus personajes como arquetipos del poder autoritario. Las funciones acompañan una instalación multimedia en la colección del MoMA, con vestuarios, utilería y video. Las presentaciones serán en español e inglés. Más información: https://www.moma.org.

Foto: MoMA

“Bochinchando” en el Bronx Music Hall

El ciclo de comedia “Bochinchando: Uptown Solo Festival” se presentará el miércoles 17 de junio en el Bronx Music Hall (438 E 163rd St, Bronx ). La serie regresa con un formato especial de verano enfocado en extractos de espectáculos unipersonales de comedia. La velada será conducida por la comediante Peaches Rodriguez (foto) y contará con la participación de las reconocidas artistas Joanna Briley y Bill Santiago, conocido por sus apariciones en Comedy Central y CNN. Puertas abren a las 6:30 pm y función a las 7:00 pm. Boletos:https://bronxmusichall.org.

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Rosalía en el Madison Square Garden

Rosalía, una de las figuras más influyentes de la música global contemporánea, se presentará en Nueva York con dos conciertos en el Madison Square Garden los días 17 y 18 de junio, como parte de su “LUX Tour 2026″, gira que acompaña su cuarto álbum de estudio Lux, el cual fue grabado con la Orquesta Sinfónica de Londres. La artista española traerá su característico estilo que fusiona flamenco, pop y sonidos urbanos, en un espectáculo de gran formato en el que interpretará sus nuevos éxitos, como “Perla” y “Sauvignon Blanc”, así como sus ya clásicos “Despechá” y “Malamente”.A las 8:00 pm. Boletos: www.ticketmaster.com.

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“Body Beautiful Brunch” para celebrar el Pride

La temporada del Mes del Orgullo Gay se vive con mucho brillo, talento y diversión en The Standard Grill (848 Washington Street) con Body Beautiful Brunch with Essa Noche, una serie de drag brunches que se celebrarán cada semana del 14 de junio al 5 de julio. El evento, encabezado por la drag queen Essa Noche, promueve la positividad corporal, la autoexpresión y la diversidad a través de espectáculos llenos de energía. Cada edición contará con artistas invitadas especiales: Beaujangless y Mo’Riah el 14 de junio; Horrorchata y Charlene Incarnate el 21 de junio; Scarlet Envy, Julie J y Mariyea el 28 de junio; y Venus Mystique junto a Daniela Darling el 5 de julio. Para información, visite: https://www.standardhotels.com/new-york/happenings/drag-brunch-essa-noche-high-line.

La Piazza renueva la experiencia italiana en Eataly

Eataly estrenó La Piazza, un renovado concepto gastronómico que transforma sus espacios de Flatiron y Downtown en auténticas plazas italianas dedicadas al encuentro, la gastronomía y el aperitivo. Inspirado en el corazón social de las ciudades de Italia, el espacio busca recrear la hospitalidad y el sentido de comunidad que caracterizan a la cultura italiana. La propuesta incluye degustaciones de salumi y quesos, demostraciones de elaboración de mozzarella fresca, copas de Prosecco durante la hora del aperitivo, música en vivo y eventos especiales mensuales. Además, el menú se nutre directamente de los mercados y estaciones de producción de Eataly, ofreciendo productos frescos que van del mostrador al plato en un ambiente pensado para compartir y descubrir.