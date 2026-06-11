El mirador Edge estrena un recorrido sensorial con el caleidoscopio más grande de Nueva York

Edge NYC, el famoso observatorio ubicado en Hudson Yards, acaba de estrenar siete instalaciones inmersivas interiores, convirtiendo el espacio en un destino de entretenimiento que combina experiencias interactivas, gastronomía y las impresionantes vistas de 360 grados que lo han convertido en una de las principales atracciones de la ciudad.

Se trata de la mayor renovación desde su apertura en 2020 y de una inversión multimillonaria que busca llevar la magia del skyline neoyorquino más allá del mirador exterior. El proyecto fue desarrollado en colaboración con reconocidos estudios internacionales de diseño experiencial como Moment Factory, SOFTlab y Journey.

La experiencia comienza desde el nivel 4 del edificio con PRISM, una instalación que transforma imágenes icónicas de Nueva York en patrones y colores cambiantes. A partir de allí, los visitantes recorren una serie de ambientes diseñados para estimular los sentidos y generar momentos únicos para compartir.

PRISM transforma imágenes icónicas de la ciudad en patrones y colores cambiantes. Foto: Edge

Otra de las nuevas propuestas es PULSE, una instalación interactiva compuesta por 450 esferas luminosas que reaccionan al movimiento de los visitantes, y SKYRISE, un ascensor cinematográfico que simula el ascenso de 100 pisos sobre Manhattan en menos de un minuto.

La experiencia continúa con REFLECTIONS, un espacio de dos niveles conformado por 200 paneles espejados giratorios que responden al desplazamiento de las personas mediante juegos de luces dinámicos.

El caleidoscopio más grande de NYC

KALEIDOSCOPE, por su parte, es una sala inmersiva que alberga el caleidoscopio más grande de la ciudad. El espacio está dividido en cuatro zonas interactivas donde la luz, el color y la música original crean escenarios que cambian según la hora del día.

A esta experiencia se suman CRYSTAL CAVE, una instalación dominada por una estructura de cristales gigantes de más de siete metros de altura que producen sorprendentes efectos lumínicos, e INFINITE CITY, un paisaje formado por 18 columnas iluminadas inspiradas en los rascacielos neoyorquinos.

Imagen del espacio llamado “Crystal Cave”./Foto: Edge

“Hemos creado un destino de entretenimiento inmersivo donde la hospitalidad, la gastronomía y la experiencia convierten cada visita en un momento único de Nueva York”, señaló Andrew Lustgarten, presidente ejecutivo de Hudson Yards Experiences.

Gastronomía y vida nocturna

La renovación también incluye una importante actualización de la oferta culinaria y de hospitalidad de la mano de Tao Group Hospitality. Entre las novedades se encuentran Skyline Bar & Café, con versiones sofisticadas de clásicos neoyorquinos; Avenue Sky Lounge, un elegante lounge de cócteles inspirado en la vida nocturna de la ciudad; y una renovada versión de Peak with Priceless, el restaurante ubicado en el nivel 101 que ahora ofrece una nueva estética interior y un menú de cocina estadounidense contemporánea dirigido por el chef Ralph Scamardella.

Durante los meses cálidos, los visitantes también podrán disfrutar de Marquee Skydeck, una serie de eventos nocturnos al aire libre con DJs internacionales y vistas panorámicas desde más de 1.100 pies de altura.

La inauguración estará acompañada por una programación especial del 11 al 14 de junio, con música en vivo, DJs, actividades interactivas y sorpresas para los asistentes. Para más información, visite: edgenyc.com.