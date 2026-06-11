Cierran estaciones del Metro y colapsan avenidas de CDMX en el arranque del Mundial 2026

Este jueves 11 de junio, la capital de México vivió una jornada de auténtico colapso logístico debido a una oleada de protestas que amenazaban con empañar el arranque de la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, la fanaticada mexicana desafió todo tipo de obstáculos con el único objetivo de presenciar el histórico partido inaugural entre la Selección Mexicana y Sudáfrica.

El Gobierno de la Ciudad de México llegó a contabilizar hasta nueve marchas y manifestaciones simultáneas desde las primeras horas de la madrugada. Las movilizaciones tenían como objetivos principales el perímetro del Estadio Ciudad de México y el Fan Fest del Zócalo capitalino, los dos epicentros de congregación masiva para los seguidores del balompié.

La tensión política escaló de forma considerable desde la noche previa. Sindicatos y agrupaciones como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) lanzaron consignas públicas con la firme intención de boicotear el desarrollo del Mundial.

Este amago obligó a las autoridades federales y locales a desplegar un operativo de seguridad de emergencia compuesto por más de 10 mil elementos policiales. El contingente resguardó los accesos del coloso capitalino durante toda la noche para garantizar que la infraestructura del estadio quedara completamente intacta y lista para la ceremonia de apertura de la FIFA.

Trasladarse en automóvil particular o taxi hacia el estadio se convirtió en una misión imposible debido al cierre preventivo y los bloqueos en las principales avenidas de acceso. Para abonar a la complejidad, las autoridades determinaron suspender temporalmente el servicio en tramos de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México durante la madrugada, irónicamente la vía de transporte más directa y masiva hacia el recinto deportivo.

Lejos de darse por vencidos, los miles de aficionados que buscaban llegar a su cita con la historia transformaron el asfalto en ríos de camisetas verdes. Cientos de personas se vieron obligadas a caminar tramos de hasta tres estaciones de Metro consecutivas para burlar los cercos y reincorporarse a la red en las zonas operativas.

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