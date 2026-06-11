Inauguración del Mundial 2026: dónde y cómo ver gratis el show de apertura en TV y online

La mayor fiesta del fútbol está a solo horas de comenzar. Sin embargo, antes de que ruede la pelota en el partido México vs. Sudáfrica, se llevará a cabo, como de costumbre, una ceremonia de apertura.

En este artículo te contamos dónde y cómo ver gratis en televisión y streaming el show musical que contará con artistas de la talla de Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Maná.

¿A qué hora es la ceremonia de apertura del Mundial 2026?

La ceremonia de inauguración se efectuará este jueves 90 minutos antes del comienzo del encuentro entre México y Sudáfrica, que está pautado para las 15:00 ET.

Día: Jueves 11 de junio

Estadio Azteca, Ciudad de México

Horario: 11:30 CDMX, 13:30 ET y 10:30 PT

¿Dónde y cómo ver gratis la ceremonia de apertura del Mundial 2026 hoy?

En Estados Unidos, la ceremonia inaugural podrá seguirse por Telemundo, señal incluida dentro del periodo de prueba de DirecTV. La transmisión también estará disponible en Fubo, plataforma que ofrece acceso gratuito por tiempo limitado.

En México, la apertura del torneo llegará por Canal 5, Azteca 7, TUDN, Las Estrellas y Canal 9, además de la opción digital a través de ViX Premium, que tendrá el streaming oficial.

Según ‘The Athletic‘, el show en México está planificado para durar unos 16 minutos y medio. Posteriormente, se realizará la ceremonia de protocolo de inicio del Mundial, unos 25 minutos antes del comienzo del partido; esta durará unos 13 minutos.

Por primera vez en la historia, el Mundial contará con tres ceremonias de inauguración. El 12 de junio será el turno de la apertura en Canadá, antes del encuentro contra Bosnia en BMO Field.

El partido inaugural de Canadá en el Mundial 2026 tendrá un espectáculo previo con un cartel que mezcla figuras consolidadas y voces emergentes del país.

Sobre el escenario del BMO Field aparecerán Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara y Jessie Reyez, junto a la presencia internacional de Nora Fatehi, Elyanna, Vegedream, Sanjoy y William Prince.

La ceremonia está programada para el 12 de junio, desde las 13:30 hora local, y funcionará como antesala del debut de la selección anfitriona.

Por su parte, esa misma noche habrá show en la previa de Estados Unidos vs. Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

La inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos tendrá un despliegue musical en el que mezclan superestrellas globales y artistas latinos.

En el escenario aparecerán figuras como Shakira, Kendrick Lamar, Bebe Rexha y Ozuna, junto a la participación de Black Eyed Peas y Becky G.



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