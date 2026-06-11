Mundial 2026: ruta foodie en la Gran Manzana para este 11 de junio

La ciudad de Nueva York, reconocida por su diversidad cultural y vibrante escena gastronómica, se alista para recibir a miles de visitantes durante la Copa Mundial 2026. La ciudad se convertirá en un espacio dinámico que promete una experiencia única para los amantes del fútbol.

Las terrazas y mercados gastronómicos de Nueva York se transforman en zonas de aficionados, fusionando la pasión por el fútbol con parrilladas al aire libre y cervezas locales. Con su riqueza multicultural, siendo el epicentro de tendencias mundialistas, la ciudad de los rascacielos tiene opciones increíbles que combinan gastronomía, mixología y buen ambiente.

Hay alternativas para todos los gustos, sabores y presupuestos: desde eventos como el Alcohol-Free Watch Party en el East Village hasta el Taste of the World para el mes de julio. Estos encuentros están muy alineados con las tendencias de bebidas mocktail sin alcohol y la fusión de culturas culinarias globales durante el torneo.

Dónde comer y ver los partidos este 11 de junio

Fútbol Parties en Golfzon Social: A partir de las 10:00 a.m. y hasta el 19 de julio hay mucho ambiente de fiesta. La cita es en Brooklyn (Golfzon Social – Brooklyn). La entrada es gratis.

World Cup 2026: Alcohol-Free Watch Party: A partir de las 12:00 p.m., en East Village, New York (No More Cafe). Entrada gratis. Una opción ideal para quienes buscan alternativas saludables e hidratación consciente.

World Cup – All you can drink: Para ver el partido MÉXICO vs. Sudáfrica a las 15:00 hora local en Brooklyn (EastVille Comedy Club). Las entradas van desde $49.87.

World Cup Kick off Watch Party con Montauk Beer: La hora del encuentro es a las 15:00 p.m. para disfrutar el partido en New York (The Ballfields Cafe) con cervezas artesanales locales. Entrada libre.

The Ultimate Cup Viewing Experience at Time Out Market: En Brooklyn (Time Out Market New York), a partir de las 15:00 p.m., este gran mercado gastronómico espera a los fanáticos para que disfruten el mundial. Entrada libre.

World Cup Watch Party Cookout: Ideal para los amantes de las parrilladas al aire libre y las proteínas asadas. La cita es en Riverpark a las 16:00 p.m., sin pago de entrada.

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