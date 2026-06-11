Jonah Hill, Channing Tatum e Ice Cube están en conversaciones para protagonizar “24 Jump Street”

Se ha informado recientemente que los actores Jonah Hill, Channing Tatum e Ice Cube están en conversaciones para volver a protagonizar “24 Jump Street”. Esta nueva entrega llegaría más de 10 años después de que se estrenara la segunda película de la saga “Jump Street”.

Esta nueva película de la saga está siendo desarrollada por Sony Pictures y ya se ha confirmado que la dirección estará a cargo de Rodney Rothman, quien también escribió el guion de esta película junto con Hill.

Rothman no dirigió ninguna de las dos películas anteriores de la saga, aunque sí fue parte del equipo de guionistas que escribió “22 Jump Street”. El director es popularmente conocido por haber dirigido “Spider-Man: Into the Spider-Verse” (2018), película que también lo hizo ganador de un Premio Oscar en la categoría Mejor Película Animada.

“Variety” ha informado en exclusiva que los tres protagonistas de las dos películas anteriores están en conversaciones para regresar, pese a estar involucrados en el proyecto desde otros departamentos. Por ejemplo, el mismo medio ha apuntado que Tatum figura como productor.

Hay que recordar que en “21 Jump Street” (2012) y “22 Jump Street” (2014) Hill y Tatum interpretan a Schmidt y Jenk, una pareja de policías mediocres, mientras que Cube interpreta al superior de estos policías, el capitán Dickson.

Se dice que este proyecto se ha estado desarrollando desde hace 10 años; inicialmente tenía como nombre “23 Jump Street” e incluso en verano del 2024 Tatum pudo leer el guion de esa película y dijo: “El mejor guion que he leído jamás para una tercera película”.

Sin embargo, “23 Jump Street” fue cancelada, aunque era un proyecto que Sony estaba concibiendo como un crossover con “Men in Black”, otra de sus franquicias. “Variety” no descarta que después del estreno de esta tercera película se retome este proyecto.

Por ahora, queda esperar cuáles serán las condiciones bajo la que los protagonistas de la saga regresan al proyecto. Tampoco se ha informado sobre las fechas estimadas para comenzar el rodaje y para estrenar en cines.

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