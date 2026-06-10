“Michael” ha recaudado más de $900 millones de dólares en cines

Antes de que llegue a cartelera varios de los estrenos más esperados del año, “Michel” sigue liderando las listas a casi dos meses de su estreno. Recientemente se informó que la película biográfica pasó los $900 millones de dólares en taquilla mundial.

Este estreno ha sido un éxito para Lionsgate e incluso se ha convertido en la película más taquillera en la historia de la empresa de producción y distribución, la cual fue fundada hace 29 años.

Al superar los $900 millones de dólares, la película está a punto de alcanzar, e incluso superar, los $911 millones de dólares que recaudó “Bohemian Rhapsody” (2018), convirtiéndose en la película biográfica musical más taquillera de la historia.

Los derechos de distribución de esta película, protagonizada por Jaafar Jackson, son de Universal. Según “Deadline” la recaudación actualmente está dividida en $544.8 millones de dólares recaudados en taquilla internacional y $355.2 millones de dólares en taquilla estadounidense.

Las primeras impresiones de “Michael” no fueron las mejores, pues los críticos y articulistas criticaron la producción dirigida por Antoine Fuqua; incluso, en redes sociales se ha generado un debate sobre lo que cuenta y no esta película sobre Michael Jackson. Lo que más se ha criticado es que no se incluyeron las acusaciones de abuso sexual que recibió el cantante.

Tras el estreno de esta película hace casi dos meses, Netflix también estrenó “Michael Jackson: El veredicto”, una serie documental que fue dirigida por Nick Green y que tiene un total de tres episodios. En estos episodios, Green revisita el mediático juicio de 2005.

Aunque si se suma toda la taquilla mundial, aún no se alcanza el récord de “Bohemian Rhapsody”, la película de Fuqua sí ha logrado superar las cifras en países específicos como Reino Unido, Francia, Alemania, Brasil, México, Australia, entre otros.

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