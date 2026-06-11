Lamine Yamal homenajea a Messi y usará el dorsal ’19’ en el Mundial 2026

A solo unas horas de que la pelota comience a rodar en la Copa del Mundo 2026, la joya de la selección de España y del FC Barcelona, Lamine Yamal, encendió las redes sociales al publicar un emotivo guiño hacia su máximo ídolo y referente blaugrana: Lionel Messi.

La Real Federación Española de Fútbol asignó formalmente el dorsal número ’19’ al atacante de 18 años para afrontar la cita norteamericana. La coincidencia es absoluta: se trata del mismo número exacto que portó el astro argentino hace dos décadas, durante su primera experiencia mundialista en Alemania 2006.

¡¡Consciente del peso histórico que carga en la espalda, Yamal recurrió a sus historias de Instagram para compartir una imagen cargada de un fuerte aroma a homenaje generacional: El flanco izquierdo de la emblemática camiseta de la Selección Argentina del año 2006, mientrans en el flanco derecho de la actual armadura de la Selección de España para este 2026.

? RENDIDO ANTE EL GOAT: al igual que Messi en 2006, Lamine Yamal usará el N°19 en su primera Copa del Mundo y atención a la foto que publicó en sus redes sociales juntando las camisetas de ambas ediciones.



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Ambas mitades se unen perfectamente en el centro para dar forma al número 19, el dígito que marca el punto de partida en los libros de la Copa del Mundo para las dos zurdas más prodigiosas que han brotado de la cantera de La Masía en el siglo XXI.

Más allá de la icónica y ya viral fotografía benéfica en la que un jovencísimo Messi bañaba a Yamal cuando este apenas era un bebé, sus trayectorias en los vestuarios de fútbol siguen un patrón casi idéntico:

Lionel Messi defendió el dorsal ’19’ en el primer equipo del Barcelona durante tres temporadas completas antes de heredar de manos de Ronaldinho la histórica camiseta número ’10’ en el año 2008.

Yamal calcó el trayecto recientemente en la Ciudad Condal. Tras consolidarse en la élite luciendo el ’19’, la directiva culé le entregó los galones y el peso de la mítica casaca ’10’ de cara a los nuevos cursos.

A diferencia de la Pulga, que en Alemania 2006 apenas gozaba de minutos bajo el mando de José Pékerman, Lamine Yamal llega a Norteamérica como la máxima estrella consolidada de La Roja. De hecho, el ’19’ no es una novedad obligada para él en el combinado nacional; es el número con el que debutó en 2023 y el mismo con el que destrozó las defensas del continente para levantar la Eurocopa 2024.

Lamine Yamal salta al gran escenario con el cartel de figura indiscutible, buscando emular el impacto de su mentor y guiar a España hacia su segunda corona del mundo, arropado por la bendición de un dorsal con sabor a leyenda.

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