Precios de comida y bebida en estadios del Mundial generan polémica entre aficionados

A pocas horas del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los precios de alimentos y bebidas dentro de algunos estadios ya provocan fuertes críticas entre aficionados que consideran excesivos los costos para asistir al torneo más grande en la historia del fútbol.

Las quejas surgieron después de que se conocieran los precios de varios productos en sedes de Estados Unidos, México y Canadá, donde se disputarán los 104 partidos del campeonato. Muchos seguidores aseguran que asistir a los encuentros requerirá un presupuesto mucho mayor al esperado.

Una botella de agua y una cerveza pueden costar más de lo que muchos imaginan

Según reportes difundidos por UNILAD, una botella de agua de un litro en algunos estadios tendrá un precio de $10.49.

La cifra llamó especialmente la atención debido a que varias ciudades sede podrían registrar temperaturas de hasta 104 grados Fahrenheit durante el verano, una situación que obligará a muchos asistentes a hidratarse constantemente.

La controversia aumentó cuando inicialmente se informó que los espectadores no podrían ingresar con botellas reutilizables. Sin embargo, tras recibir numerosas críticas, la organización modificó la medida.

Heimo Schirgi, director de operaciones de la Copa Mundial 2026, aclaró posteriormente: “Cada espectador puede llevar consigo una botella de agua desechable de plástico blando sellada de fábrica de 20 onzas (560 ml) al estadio”.

Cervezas, churros y botanas también generan molestia

Los precios de las bebidas alcohólicas tampoco pasaron desapercibidos.

De acuerdo con la información divulgada antes del inicio del torneo, una cerveza estadounidense de 16 onzas tendrá un costo de $17.99, mientras que una cerveza artesanal o importada alcanzará los $18.99.

Los alimentos tampoco resultan económicos para quienes planean pasar varias horas en los estadios.

Un solo churro costará $10.99, un pretzel suave tendrá un precio de $13.49 y una porción de algodón de azúcar se venderá por $11.99.

Las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer. “Estados Unidos no merece albergar ningún torneo”, dijo un usuario, de acuerdo con UNILAD.

Otro aficionado comentó: “¿Por qué estas necesidades deberían costar tanto con este calor? Probablemente quieren asarnos a todos”.

Sin embargo, algunos seguidores señalaron que estos precios son habituales en eventos deportivos estadounidenses.

“Desafortunadamente, estos son precios normales de estadio. Nada especial para el Mundial”, escribió una persona.

Otro agregó: “Precio típico para cualquier evento en Estados Unidos”.

Algunos aficionados incluso advirtieron que los impuestos y propinas podrían elevar aún más el costo final de los productos.

En México también surgieron críticas

La polémica no se limita a las sedes estadounidenses.

Según The Mirror U.S., durante el partido inaugural en el Estadio Ciudad de México se reportaron precios que también generaron inconformidad entre los asistentes.

Una lata de Michelob de 710 mililitros se vendía por 310 pesos, equivalentes a aproximadamente $17.75. Una Corona costaba cerca de $17.10 y una cerveza Flying Fish de 355 mililitros tenía un precio similar.

Incluso las opciones sin alcohol resultaban costosas. Una Michelob Zero se ofrecía por $17.20, mientras que una botella de agua de 600 mililitros costaba alrededor de $4.60.

Por su parte, una porción de cacahuates alcanzaba los $11.50.

Los precios resultan especialmente llamativos considerando que, según el reporte, el salario semanal promedio en México oscila entre $240 y $280.

FIFA defiende los costos del torneo

Mientras aumentan las críticas por el precio de boletos, hospedaje y consumo dentro de los estadios, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pidió calma a los aficionados.

Durante un discurso previo al inicio del torneo, señaló que los seguidores debían relajarse y mantener la calma respecto a los precios de las entradas, argumentando que las ganancias obtenidas serán reinvertidas en el desarrollo del fútbol.

El costo de asistir al Mundial sigue aumentando

Los gastos para los aficionados no terminan con la comida y las bebidas.

De acuerdo con datos citados por NBC, hospedarse para algunos partidos de la selección de Estados Unidos puede representar desembolsos importantes.

Por ejemplo, una estancia de dos noches en Los Ángeles para el partido inaugural ante Paraguay ronda los $710, mientras que para encuentros en Seattle el costo promedio se acerca a los $660.

A esto se suman los boletos para los partidos. Las entradas para el encuentro entre Estados Unidos y Paraguay todavía se ofrecen desde aproximadamente $646, mientras que los juegos ante Australia o Turquía tienen precios iniciales cercanos a los $640.

Con estos costos, varios aficionados consideran que seguir el Mundial desde los estadios requerirá una inversión considerablemente mayor a la prevista inicialmente.

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