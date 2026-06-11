Mauricio Pochettino cree que EE.UU. “está preparado” para hacer historia en el Mundial 2026

El entrenador argentino Mauricio Pochettino palpitó con entusiasmo el inicio del certamen para los Estados Unidos: “Estamos muy motivados y muy ilusionados de que llegue el momento. Estamos preparados”.

“Creo que lo importante es transformar toda esta expectativa en energía. Nuestros hinchas van a estar con nosotros. Ya lo vivimos en los últimos partidos ante Senegal y Alemania, donde la hinchada estuvo increíble y así será en Los Ángeles”, y agregó que eso “va a hacer más fácil el trabajo de la selección en el campo” .

“Este es el sueño que uno tiene desde que empieza a jugar al fútbol, la expectativa es masiva pero al fin y al cabo es un juego no?, tenemos que disfrutar el partido. Tenemos que dar lo mejor y la mejor forma para hacerlo es sentirse libre”, explicó Pochettino, quien encabeza la ilusión mundialista estadounidense.

Yes, that is Team USA coach Mauricio Pochettino being interviewed by Grover. World Cup meets Sesame Street. I’ve seen it all now. #usmnt #worldcup pic.twitter.com/wjrPZQHYQ8 — Brian Lewis (@NYPost_Lewis) June 10, 2026

Desafío de llevar las riendas de Estados Unidos

“Primero mi sueño era participar como jugador, eso me lo gané. Ahora el sueño y el desafío es ser entrenador en una Copa del Mundo. Estamos muy cerca de eso”, aseguró el exdefensor, que disputó el Mundial 2002 en Corea y Japón.

Estados Unidos comparte grupo junto a Paraguay, Turquía y Australia. El debut de los comandados por Pochettino será este viernes, desde las 22, ante el seleccionado albirrojo, también dirigido por otro argentino: Gustavo Alfaro.

Luego, el 19, enfrentará al conjunto oceánico y cerrará la primera fase ante su rival turco, que llega a la cita máxima con una camada joven con ganas de dar un golpe de escena.

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