Niño colapsó fatalmente en su escuela en Nueva York

Un niño de 12 años murió asfixiado en una escuela en Yonkers (NY) la mañana de ayer, según informaron las autoridades escolares.

El alumno de 6to grado falleció tras quedar inconsciente debido a una asfixia poco antes del mediodía del miércoles en “Justice Sonia Sotomayor Community School”, declaró Aníbal Soler Jr., superintendente de las Escuelas Públicas de Yonkers.

“No hay palabras para expresar la profunda tristeza que estamos viviendo hoy en las Escuelas Públicas de Yonkers”, dijo Soler en un comunicado. Las autoridades indicaron que los servicios de emergencia intentaron reanimar al menor y lo trasladaron a un hospital cercano, donde se confirmó su fallecimiento, indicó PIX11 News. La causa oficial del deceso no ha sido determinada.

Soler informó que la policía está investigando la “naturaleza de la emergencia médica” que sufrió. El distrito ha puesto a disposición de los alumnos consejeros especializados en apoyo emocional y duelo. Al momento el nombre del niño no ha sido revelado. “Pido a todos los miembros de las Escuelas Públicas de Yonkers que nos unamos. Una de nuestras familias nos necesita. Por favor, ténganlos presentes en sus oraciones”, dijo Soler.

El alcalde de Yonkers, Mike Spano, calificó la pérdida como “desgarradora”. “La muerte de un niño es la peor pesadilla de cualquier padre, y toda nuestra comunidad de Yonkers comparte el dolor de la familia, los compañeros de clase, los maestros y los seres queridos de este alumno”.{

En diciembre una estudiante de 14 años murió en una prestigiosa escuela privada cerca de residencia del alcalde de Nueva York. En noviembre un alumno de 16 años murió tras caer al vacío en la prestigiosa secundaria católica Regis en Manhattan, donde 52% de los estudiantes son hijos de inmigrantes.

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