Conmoción por muerte de alumno en prestigiosa escuela secundaria en Nueva York

Un alumno de 16 años murió tras caer desde una ventana del 5to piso en la prestigiosa escuela Regis en el Upper East Side de Manhattan (NYC), considerada una de las secundarias católicas más prestigiosas de Estados Unidos.

La tragedia sucedió en 55 East 84th St alrededor de las 9:29 a.m. del jueves, según el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York. El menor fue trasladado al NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center, donde posteriormente falleció a causa de sus heridas a las 11.45 a.m., informó Patch.

Las autoridades no han revelado su nombre y la policía afirma que no se sospecha de ningún delito. “Con profundo pesar les comunicamos que uno de nuestros estudiantes perdió la vida trágicamente hoy. Nos entristece profundamente su pérdida y oramos para que el Señor lo reciba en el descanso eterno y consuele a su familia”, escribió Joe DeLessio, director de comunicaciones de Regis.

Consejeros y capellanes estarán disponibles para los estudiantes y sus familias “mientras iniciamos el proceso de duelo”, agregó DeLessio, reconociendo que los próximos días podrían ser especialmente difíciles para la comunidad escolar. “Reconocemos su profunda pérdida y estamos haciendo todo lo posible para apoyarlos durante esta tragedia inimaginable“.

Según New York Post, el adolescente esperaba para hablar con un administrador sobre un asunto disciplinario en el 1er piso, pero luego subió al 5to, desde donde se cayó. Tras la incidente, se suspendieron las clases y todos los alumnos fueron enviados a casa.

Regis HS es una escuela secundaria jesuita privada y gratuita sólo para varones, “basada en el mérito, dando especial consideración a las familias necesitadas de ayuda financiera” desde 1914, según su portal. Sus 540 alumnos de los grados 9 al 12 viven en 219 códigos postales de toda la ciudad, y el 52% de ellos son hijos de inmigrantes. La secundaria cuenta al Dr. Anthony Fauci y el premio nobel de medicina 2014 John O’Keefe entre sus ex alumnos notables.

