Alumna de 14 años murió en prestigiosa escuela privada cerca de residencia del alcalde de Nueva York

Una adolescente de 14 años murió anoche tras caer al vacío afuera de Chapin, un prestigioso colegio privado de niñas en el Upper East Side de Manhattan (NYC), y la policía está investigando si se trató de un suicidio o de una caída accidental o provocada.

La adolescente fue encontrada inconsciente y gravemente herida en la fachada del colegio, en 100 East End Av cerca de East 84th St, cuando la policía de Nueva York respondió a una llamada al 911 alrededor de las 7:35 p.m. del miércoles. Muy cerca de allí se ubica Gracie Mansion (181 East End Av), la residencia oficial del alcalde de Nueva York.

Sus heridas eran “compatibles con una caída desde una altura”, y fue trasladada de urgencia al Weill Cornell Medical Center, donde inicialmente se encontraba en estado crítico, pero luego falleció.

Este lujoso colegio preparatorio, que imparte clases desde preescolar hasta bachillerato y fue fundado en 1901 por Maria Bowen Chapin, cuenta con numerosas ex alumnas famosas, entre ellas la ex primera dama Jacqueline Kennedy Onassis y las hijas de presidentes, como Ivanka Trump, Julie Nixon Eisenhower y Tricia Nixon Cox, destacó New York Post.

En un caso similar, el mes pasado también en el Upper East Side un alumno de 16 años murió tras caer desde una ventana del 5to piso en la prestigiosa escuela Regis (55 East 84th St), considerada una de las secundarias católicas más prestigiosas de Estados Unidos.

Regis HS es una escuela secundaria jesuita privada y gratuita sólo para varones, “basada en el mérito, dando especial consideración a las familias necesitadas de ayuda financiera” desde 1914, según su portal. Sus 540 alumnos de los grados 9 al 12 viven en 219 códigos postales de toda la ciudad, y el 52% de ellos son hijos de inmigrantes. La secundaria cuenta al Dr. Anthony Fauci y el premio nobel de medicina 2014 John O’Keefe entre sus ex alumnos notables.

Busque ayuda