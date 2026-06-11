Todavía hay tiempo: los trabajos del Mundial 2026 que pagan hasta $25 por hora en NY y NJ

Este jueves comienza el Mundial 2026 y todavía hay tiempo para aprovechar una de las mayores oportunidades laborales para muchas de las ciudades más importantes de Estados Unidos. Empresas de seguridad, hoteles, concesionarios de alimentos, transporte y organización de eventos continúan reclutando trabajadores en Nueva York y Nueva Jersey para cubrir miles de vacantes temporales con salarios que van de $18 a $25 por hora.

Para muchos trabajadores, estos empleos pueden representar entre $1,500 y $3,750 dólares adicionales durante poco más de un mes de actividades relacionadas con el evento.

Sin embargo, la ventana para postularse está por cerrar: varias compañías prevén concluir sus procesos de contratación en los próximos días, por lo que conocer dónde buscar las vacantes y qué requisitos exigen puede marcar la diferencia entre conseguir un puesto o quedarse fuera, en un contexto en el que muchas familias hispanas necesitan ingresos adicionales.

Todavía hay miles de empleos por llenar en sedes y alrededores

Los partidos del Mundial 2026 en el área metropolitana se concentrarán en la periferia del MetLife Stadium (East Rutherford, NJ), pero el impacto laboral se extiende a hoteles, restaurantes, transporte, seguridad y entretenimiento en Nueva York y Nueva Jersey.

Eso se traduce en:

Contratación masiva de personal de alimentos y bebidas (cocina, meseros, cajeros, bartenders)

(cocina, meseros, cajeros, bartenders) Seguridad y control de accesos dentro y fuera del estadio

dentro y fuera del estadio Limpieza y mantenimiento en instalaciones deportivas, hoteles y centros de fan zones

en instalaciones deportivas, hoteles y centros de fan zones Conductores, asistentes de logística, guías y personal bilingüe para atención a turistas

Para muchos trabajadores hispanos, estos empleos representan una oportunidad de sumar un ingreso considerable a corto plazo sin comprometerse a un trabajo permanente.

¿Cuánto se puede ganar en trabajos del Mundial?

Aunque las tarifas varían según el empleador y la ubicación, las bandas que se manejan en el mercado actual para la zona de NY/NJ son:

$18 a $22 la hora para puestos de alimentos, limpieza y atención básica al público

para puestos de alimentos, limpieza y atención básica al público $20 a $25 la hora para seguridad, supervisión de áreas, roles bilingües o con mayor responsabilidad

para seguridad, supervisión de áreas, roles bilingües o con mayor responsabilidad Posibilidad de sumar horas extra en días de partido, con turnos largos concentrados en jornadas clave

Si una persona logra asegurar entre 25 y 30 horas semanales durante las semanas más intensas del torneo, puede acumular entre $1,350 y $3,750 dólares adicionales, dependiendo del puesto, la tarifa y las semanas trabajadas, una cifra que puede ayudar a pagar renta, deudas o ahorrar para emergencias.

Los perfiles que tienen más ventaja ahora mismo

No se trata solo de tener experiencia en estadios. De cara al Mundial, tienen amplias posibilidades las personas que:

Tienen experiencia en puestos de hospitalidad, restaurantes, bares o eventos masivos

Personas con inglés funcional y capacidad de atender turistas

y capacidad de atender turistas Trabajadores con certificaciones básicas como manejo de alimentos, primeros auxilios o credenciales de seguridad

Pero incluso quienes solo han trabajado en limpieza o cocina pueden encontrar oportunidades si se mueven pronto, especialmente a través de agencias de empleo temporal que concentran contratos con estadios, hoteles y empresas de catering.

Dónde buscar trabajo para el Mundial 2026 en NY y NJ

Para la comunidad hispana, el reto está en acudir a las rutas correctas para colocarse:

Portales de empleo como Indeed, LinkedIn y Glassdoor, con filtros por ‘World Cup 2026’, ‘MetLife Stadium’, ‘event staff’, ‘hospitality’

como Indeed, LinkedIn y Glassdoor, con filtros por ‘World Cup 2026’, ‘MetLife Stadium’, ‘event staff’, ‘hospitality’ Agencias de empleo temporal que ya trabajan con eventos deportivos y conciertos en el MetLife y otros recintos

que ya trabajan con eventos deportivos y conciertos en el MetLife y otros recintos Sitios de cadenas hoteleras y operadores turísticos que están reforzando sus plantillas para el verano y el Mundial

Para muchas familias, la clave es combinar su empleo regular con turnos de fin de semana o turnos nocturnos ligados directamente al calendario de partidos.

¿Qué puedes hacer hoy si quieres trabajar en el Mundial?

Actualizar tu currículum destacando experiencia en atención al público, restaurantes, limpieza, seguridad o eventos

destacando experiencia en atención al público, restaurantes, limpieza, seguridad o eventos Preparar una breve presentación en inglés , aunque sea básica, para entrevistas y formularios

, aunque sea básica, para entrevistas y formularios Tramitar o renovar certificaciones como Food Handler si buscas empleos en cocina o alimentos

si buscas empleos en cocina o alimentos Reservar tiempo en las fechas de partido: los empleadores valoran disponibilidad en fines de semana, noches y días de partido, que son los turnos más demandados.

Para muchos trabajadores hispanos con varios empleos o responsabilidades familiares, organizar sus horarios con anticipación será tan importante como encontrar la vacante.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre empleos del Mundial 2026

¿Cuánto pagan los trabajos temporales del Mundial en NY y NJ?

En la mayoría de los casos, las tarifas van de $18 a $25 la hora, dependiendo del tipo de puesto, el empleador y si se requiere inglés, experiencia previa o certificaciones.

¿Qué tipo de trabajos se ofrecen?

Principalmente en alimentos y bebidas, limpieza, seguridad, logística, atención al público y roles bilingües para apoyar a turistas y aficionados.

¿Necesito hablar inglés perfectamente para aplicar?

No siempre. Algunos puestos de limpieza o cocina tienen menos contacto con el público, pero para trabajos de atención directa o supervisión, un inglés básico de conversación aumenta mucho las posibilidades.

¿Estos trabajos incluyen beneficios como seguro médico?

En la mayoría de los casos son puestos temporales sin beneficios completos. El atractivo principal es el pago por hora y la posibilidad de concentrar ingresos en pocas semanas.

¿Puedo combinar estos trabajos con mi empleo regular?

Sí, siempre que los horarios lo permitan. Muchos empleadores buscan personas disponibles para turnos de tarde-noche y fines de semana, cuando se juegan los partidos.

Conclusión

El Mundial 2026 no solo traerá la fiesta del futbol en el área de Nueva York y Nueva Jersey: también está abriendo una ventana de empleos temporales bien pagados que puede ayudar a muchas familias hispanas a equilibrar cuentas en un año de inflación alta y renta cara.

Pero esa ventana está a punto de cerrarse y solo quedan algunos puestos disponibles. Quienes decidan intentarlo de última hora aún pueden formar parte de la fiesta y cobrar por hacerlo, para llevar unos dólares más al presupuesto de tu familia.

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