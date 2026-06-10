¿Cuánto pagará la FIFA a los árbitros de la Copa Mundial?

Los árbitros que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026 podrían recibir algunos de los pagos más altos en la historia del torneo. De acuerdo con reportes publicados por The Independent y MSN, los oficiales seleccionados para dirigir encuentros en la competencia que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá podrán ganar hasta $100,000, además de bonos adicionales por avanzar a las rondas finales.

La cifra representa un aumento importante respecto a ediciones anteriores del torneo y refleja el interés de la FIFA por contar con los mejores árbitros del mundo en una Copa del Mundo que será histórica por su tamaño, al reunir a 48 selecciones y un total de 104 partidos.

Pago base se duplica respecto a 2014

Según los reportes, el salario base para los árbitros de campo alcanzará los $100,000, aproximadamente el doble de lo que se pagó durante el Mundial de 2014.

La evolución de los pagos ha sido constante durante la última década. Mientras que en Brasil 2014 los árbitros recibieron alrededor de $50,000, la cifra aumentó a unos $70,000 en Rusia 2018 y ahora llegará a los $100,000 para el torneo de 2026.

Además del salario base, los árbitros recibirán honorarios por partido y bonificaciones adicionales conforme avancen las fases de la competencia.

Los pagos más elevados estarán reservados para quienes sean elegidos para dirigir encuentros decisivos, especialmente la final del campeonato.

Quiénes fueron seleccionados

La FIFA eligió inicialmente a 52 árbitros de 44 países, además de 88 árbitros asistentes y 30 especialistas en VAR para el torneo.

Entre los seleccionados destacan los árbitros de la Premier League inglesa Michael Oliver y Anthony Taylor, considerados dos de los oficiales más experimentados del fútbol europeo.

También fue designado Jarred Gillett, quien participará exclusivamente como especialista en videoarbitraje (VAR).

Otro nombre destacado es el del polaco Szymon Marciniak, recordado por haber dirigido la final de la Copa Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, la lista sufrió una baja antes del inicio del torneo. El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan no pudo ingresar a Estados Unidos debido a restricciones migratorias y fue devuelto a Estambul tras intentar viajar para incorporarse a la concentración arbitral.

La final representa el mayor premio económico

Los árbitros que aspiren a recibir la remuneración más alta deberán ser seleccionados para dirigir la final del Mundial.

No obstante, existen restricciones relacionadas con la nacionalidad. Por ejemplo, Michael Oliver y Anthony Taylor no podrían arbitrar una final en la que participara la selección de Inglaterra, ya que la FIFA evita asignar árbitros de un país involucrado en el encuentro.

De acuerdo con The Independent, el pago potencial del Mundial podría incluso superar lo que algunos árbitros ganan durante toda una temporada en sus ligas nacionales.

Nuevas reglas y mayor responsabilidad

La edición de 2026 también traerá cambios importantes en la labor arbitral.

Según MSN, el VAR tendrá nuevas facultades para corregir decisiones relacionadas con tiros de esquina otorgados incorrectamente, revisar expulsiones derivadas de una segunda tarjeta amarilla y anular goles cuando se detecten faltas previas a que el balón cruce la línea de meta.

Además, la FIFA implementará medidas para combatir la pérdida deliberada de tiempo.

Los jugadores sustituidos deberán abandonar el terreno de juego en un máximo de 10 segundos, mientras que los futbolistas lesionados permanecerán fuera del campo durante al menos un minuto antes de reincorporarse.

Otra norma establece que los jugadores que cubran su boca durante discusiones con los árbitros podrían ser sancionados de manera inmediata.

Una Copa Mundial más exigente

La expansión a 48 selecciones y 104 partidos convierte a la Copa Mundial de 2026 en la más grande de la historia, lo que incrementará la carga de trabajo y el nivel de escrutinio sobre los árbitros.

Por ello, la FIFA decidió elevar las compensaciones económicas y reforzar el uso de herramientas tecnológicas para intentar garantizar un arbitraje de alto nivel durante todo el torneo.

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