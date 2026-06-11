Pronóstico del clima en Chicago para este jueves 11 de junio

Alguna vez habrás escuchado que el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede cambiar todo lo que tenías planeado. Por eso mismo, aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy jueves 11 de junio.

El clima en Chicago hoy

La mejor manera de no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Estate atento a las previsiones y consulta día a día los reportes para disponer de la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas indica una temperatura máxima de 88 grados Fahrenheit (31ºC) y una mínima de 63 grados Fahrenheit (17ºC) . La sensación térmica o”temperatura real” estimada para esta jornada será de 93ºF (34ºC) de máxima y 93ºF (34ºC) de mínima.

La probabilidad de tener lluvias es del 86 durante la primera mitad del día y del 85 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, habrá nubes y claros.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 14.91 mph de máxima en el día y los 11.18 mph por la noche. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 05:15 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 20:25 h. En total, tendremos 15 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana habrá nubes escasas. La temperatura máxima estimada será de 82 grados Fahrenheit (28 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 66 (19ºC). ¿Lloverá mañana en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 3% por la mañana, 5% por la tarde y 3% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos comprobar diariamente nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen oscilar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar ampliamente en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que es vital estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por sus cambios de tiempo constantes, pero con la preparación adecuada, podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. No te olvides: si siempre te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás en alerta para lo que te depare el día. Si necesitas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima