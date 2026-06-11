Trump condiciona posible toma de la isla de Jarg a la firma del acuerdo con Irán

El presidente Donald Trump afirmó este jueves que cualquier operación sobre la isla iraní de Jarg dependerá del acuerdo de paz que, según indicó, podría firmarse este fin de semana en Europa.

“Lo descartaría si firmamos el acuerdo”, dijo Trump al ser consultado sobre los planes para tomar el control del enclave, que alberga la terminal petrolera más importante de Irán. Consultado sobre si el Líder Supremo iraní habría dado su aprobación al pacto, el mandatario aseguró: “Entendía que sí”.

Trump anunció además que Estados Unidos levantará el bloqueo naval en cuanto se formalice el acuerdo. “Permanecerá plenamente vigente hasta que firmemos”, recalcó, subrayando la relación directa entre la diplomacia y la presión militar sobre Teherán.

La isla de Jarg ha sido señalada por Washington como un punto estratégico dentro de la infraestructura energética iraní, especialmente por su papel en el almacenamiento y distribución de crudo en la región.

“Gran acuerdo”

El presidente calificó el acuerdo como un “gran acuerdo” y adelantó que la formalización de los documentos podría ocurrir en Europa durante el fin de semana, aunque aclaró que no asistiría personalmente al evento.

Trump permanecerá en Estados Unidos para un evento deportivo y luego viajará a la cumbre del G7.

“Acabamos de alcanzar un gran acuerdo para resolver el conflicto con Irán. Ahora queda pendiente la formalización de los documentos, lo cual debería completarse en los próximos días”, declaró el mandatario.

Los anuncios se producen tras días de tensión en Oriente Medio, con ataques que pusieron en riesgo el alto el fuego firmado el 8 de abril. Washington amenazó con nuevas ofensivas y con la posibilidad de invadir Jarg para controlar su industria petrolera, estrategia similar a la aplicada en Venezuela.

“En algún momento, en un futuro no muy lejano, tomaremos la isla de Kharg y otros puntos de infraestructura petrolera, y asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, tal como lo hemos hecho con Venezuela”, escribió Trump en una publicación en Truth Social.

Irán respondió al contexto bélico advirtiendo que los recientes ataques dejaban “sin efecto en la práctica el alto el fuego” y responsabilizó a Estados Unidos de las “peligrosas consecuencias” derivadas de estas acciones.

La importancia estratégica de la isla de Jarg

La isla de Jarg es una franja de tierra de cinco millas de largo frente a la costa iraní, aproximadamente un tercio del tamaño de Manhattan, descrita por funcionarios estadounidenses como el “centro neurálgico de todo el suministro de petróleo iraní”.

Sus largos muelles permiten el atraque de superpetroleros, lo que la convierte en un punto clave para la exportación de crudo del país.

Un documento desclasificado de la CIA de 1984 citado por CNN señala que sus instalaciones son “las más vitales del sistema petrolero de Irán, y su funcionamiento continuo es esencial para el bienestar económico del país”.

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