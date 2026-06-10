Trump insinúa que EE.UU. prepara nuevos ataques contra Irán

El presidente Donald Trump dejó abierta la posibilidad de ejecutar nuevos ataques contra Irán ante la falta de progreso en las negociaciones de paz por parte del país persa.

En una entrevista concedida a Fox News, el republicano expresó su descontento con la postura iraní respecto a los acuerdos, e indicó que las autoridades de ese país desaprovecharon una oportunidad clave al demorar las conversaciones.

“Podría seguir adelante. (Los líderes iraníes) tuvieron la oportunidad de firmar un acuerdo y sobrevivir”, declaró el presidente al medio anteriormente citado.

Trump afirma que Irán “no actúa”

Asimismo, el mandatario utilizó su red social, Truth Social, para cuestionar la disposición iraní. el republicano manifestó que Irán “solo habla y no actúa”, y enfatizó la gravedad de la situación actual al afirmar que “¡el matón de Oriente Medio está MUERTO! Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que les habría beneficiado enormemente, ¡ahora tendrán que pagar las consecuencias!”.

La postura de Trump se produce tras una jornada de alta tensión militar, la más significativa desde el alto el fuego del pasado 8 de abril. El gobierno ordenó ataques contra objetivos en el sur de Irán, justificando la medida como represalia por el derribo de un helicóptero Apache del Ejército estadounidense en el estrecho de Ormuz.

Reanudación de operaciones contra Irán

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó la ejecución de estas operaciones. Por su parte, la contraparte iraní ha reportado una réplica mediante bombardeos contra 21 objetivos militares vinculados a Washington en países como Jordania, Kuwait y Baréin; sin embargo, esta información fue negada categóricamente por la representación estadounidense.

Ante el aumento de hechos violentos, la Casa Blanca había demandado el lunes un cese inmediato de las hostilidades. La tensión persiste mientras ambos países mantienen posturas enfrentadas sobre los últimos incidentes registrados en el estrecho de Ormuz y otras zonas estratégicas del Oriente Medio.

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