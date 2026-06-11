Uber y Lyft demandan a Nueva York para frenar ley que limita la desactivación de conductores

La disputa entre las principales plataformas de transporte compartido y la ciudad de Nueva York escaló a los tribunales federales. Uber y Lyft presentaron demandas separadas para bloquear la entrada en vigor de la Ley Local 52 de 2026, una normativa aprobada por el Concejo Municipal que restringe la capacidad de las empresas para desactivar conductores de sus aplicaciones sin una causa justificada o una razón económica legítima.

De acuerdo a información de diversas agencias de noticias, las acciones legales fueron presentadas en el tribunal federal de Manhattan con apenas un día de diferencia. Uber inició el proceso el martes, mientras que Lyft se sumó el miércoles por la noche. Ambas compañías sostienen que la ley es inconstitucional, afecta la seguridad pública y podría obligarlas a mantener en sus plataformas a conductores que consideran peligrosos para los pasajeros.

La normativa fue promulgada en enero después de que el Concejo Municipal anulara el veto del entonces alcalde Eric Adams mediante una votación contundente de 46 votos a favor y 5 en contra. Su entrada en vigor está prevista para el próximo 28 de julio y representa uno de los cambios más significativos en la regulación del trabajo basado en aplicaciones en Nueva York.

¿Qué establece la Ley Local 52 de 2026?

La legislación busca reforzar las protecciones laborales para los conductores de plataformas digitales. En términos generales, impide que las empresas de transporte compartido de gran tamaño eliminen a conductores de sus aplicaciones de manera inmediata, salvo que exista una causa justificada o una razón económica válida.

Además, exige que las compañías notifiquen con al menos 14 días de anticipación cualquier desactivación prevista. También contempla mecanismos para que los conductores puedan impugnar decisiones de las empresas y solicitar revisiones de sus casos.

Otro aspecto que ha generado controversia es la posibilidad de que algunos conductores desactivados desde 2019 puedan solicitar la revisión de sus casos si no recibieron la notificación exigida por la nueva normativa. Según Uber, esta disposición podría abrir la puerta a más de 12,000 solicitudes de reinstalación en la ciudad de Nueva York.

Los impulsores de la ley afirman que estas medidas buscan garantizar un debido proceso para trabajadores que dependen de las aplicaciones como principal fuente de ingresos. Para muchos conductores, una desactivación puede significar la pérdida inmediata de su sustento económico sin oportunidad de defenderse o apelar la decisión.

La Ley Local 52 de 2026 exige aviso previo de 14 días antes de ciertas desactivaciones y amplía las opciones de apelación para los conductores. (Foto: Seth Wenig/AP)

Los argumentos de Uber y Lyft

Ambas compañías coinciden en que la ley vulnera derechos protegidos por la Constitución de Estados Unidos. Entre sus principales objeciones figuran presuntas violaciones al debido proceso y a la libertad de expresión.

Uber sostiene que mantener activos a conductores que han incumplido las normas de la plataforma podría causar un “daño inmediato e irreparable” a su reputación y a la confianza de los usuarios. La empresa argumenta que necesita actuar con rapidez cuando detecta comportamientos que podrían representar riesgos para la seguridad.

Tanto Uber como Lyft también cuestionan el requisito de otorgar un aviso previo de 14 días antes de determinadas desactivaciones. Según las compañías, ese período podría crear situaciones de riesgo al permitir que conductores investigados continúen operando mientras se completa el proceso.

Las empresas señalan además que la obligación de compartir con los conductores información relacionada con quejas de pasajeros plantea problemas de privacidad. En particular, consideran que revelar detalles de denuncias podría exponer a los usuarios que reportaron conductas inapropiadas y desalentar futuras denuncias.

Uber fue más allá al afirmar que algunos procedimientos contemplados por la ley establecen una carga de prueba excesiva para las plataformas cuando deben defender sus decisiones frente a impugnaciones o arbitrajes iniciados por conductores.

Seguridad, litigios y una batalla que recién comienza

El debate se desarrolla en un contexto especialmente sensible para el sector. Tanto Uber como Lyft han enfrentado críticas durante años por supuestamente no hacer lo suficiente para impedir que conductores involucrados en fraude, agresiones o conductas inapropiadas continúen utilizando sus aplicaciones.

De acuerdo con cifras citadas en las demandas, al 1 de junio Uber enfrentaba 3,571 casos en litigios federales relacionados con acusaciones de conducta sexual inapropiada por parte de conductores. Lyft, por su parte, registraba 54 demandas similares dentro de esos procesos judiciales.

Los defensores de la Ley Local 52 rechazan los argumentos de las plataformas. La presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, y el concejal Shekar Krishnan, principal impulsor de la medida, aseguraron que continuarán defendiendo la legislación. Ambos sostienen que los conductores de aplicaciones merecen protecciones básicas de debido proceso para evitar perder su fuente de ingresos sin previo aviso ni posibilidad de apelación.

Mientras el Departamento Jurídico de la ciudad revisa las demandas, el futuro de la ley podría definirse en los tribunales. La decisión será observada de cerca no solo por miles de conductores neoyorquinos, sino también por otras ciudades que analizan regulaciones similares para la economía de plataformas.

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