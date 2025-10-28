Conductores de Uber y Lyft denuncian despidos sin aviso ni derecho a defensa en Nueva York

Los conductores de Uber y Lyft que son expulsados de las plataformas tienen escasas posibilidades de volver a trabajar en esas plataformas. Así lo reveló un informe difundido por la Alianza de Trabajadores del Taxi de Nueva York y el Fondo de Defensa Legal y Educación Asiático-Americano, citado por el Daily News.

De acuerdo con el estudio, apenas el 5% de los choferes de Uber y el 2% de los de Lyft lograron ser readmitidos después de apelar la decisión de las empresas.

La encuesta, realizada a 341 conductores desactivados, muestra que la mayoría pierde su fuente de ingresos de manera abrupta y sin un proceso claro para defenderse.

“Los están despidiendo sin previo aviso y sin el debido proceso”, señaló Elizabeth Koo, directora de iniciativas de justicia económica de AALDEF y autora del informe, en declaraciones citadas por el Daily News. “Perder el trabajo no debería ocurrir sin un proceso legal”.

Tanto Uber como Lyft consideran a sus choferes contratistas independientes y no empleados. Por eso, una desactivación implica quedar automáticamente fuera de la plataforma, sin salario ni acceso a pasajeros.

Según la encuesta, el 70% de los conductores de Uber y el 76% de los de Lyft fueron desactivados sin previo aviso, la mayoría por quejas de usuarios o presuntos problemas de desempeño.

Esta situación también tiene un fuerte impacto económico en los conductores: el 88% aseguró haber adquirido su vehículo exclusivamente para trabajar en estas aplicaciones, y casi siete de cada diez dijeron que aún enfrentan gastos de mantenimiento o pagos del auto tras perder el acceso a su cuenta.

Koo advirtió que la falta de transparencia y derecho de apelación “viola principios básicos de equidad y dignidad laboral” y pidió al Ayuntamiento de Nueva York aprobar una ley de “causa justa” que impida las desactivaciones arbitrarias.

El proyecto actualmente está en trámite con el respaldo de la Alianza de Trabajadores del Taxi de Nueva York.

“No hay reglas claras ni aviso previo”, declaró Bhairavi Desai, directora del Fondo de Defensa Legal y Educación Asiático-Americano, al Daily News. “Si se trata de una acusación grave, los conductores deberían tener la oportunidad de defender su nombre”, añadió.

Por su parte, las compañías rechazaron las conclusiones del informe.

Lyft sostuvo que los datos “no reflejan la realidad” y aseguró que realiza revisiones internas cuidadosas antes de retirar a un conductor.

“Las desactivaciones innecesarias perjudican nuestro modelo de negocio”, dijo CJ Macklin, portavoz de la empresa, al medio neoyorquino.

Uber también defendió su sistema y afirmó que las suspensiones son excepcionales y responden a motivos de seguridad. “Restringir el acceso de un conductor es siempre el último recurso”, indicó la vocera Freddi Goldstein.

Según la compañía, menos del 2% de los choferes en Nueva York fueron desactivados de forma permanente en el primer semestre de 2025, la mayoría por “fraude o incidentes graves de seguridad”.

