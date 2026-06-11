Wimbledon aumenta 20% en premios para tenistas tras reclamos

El torneo de Wimbledon, tercer Grand Slam del año, anunció este jueves un incremento del 20% en su bolsa de premios para la presente edición, que alcanzará un total récord de 64,2 millones de libras (unos 85,6 millones de dólares).

El campeón y la campeona de los cuadros individuales recibirán 3,6 millones de libras (aproximadamente 4,8 millones de dólares) cada uno, lo que supone un aumento de 600,000 libras respecto al año anterior, y los jugadores eliminados en primera ronda percibirán 80,000 libras (cerca de 106,000 dólares).

– Record prize money ?

– Investment in facilities ?

– Support for grass court season?



The All England Club has announced a series of updates ahead of The Championships 2026.



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Wimbledon también aumenta premios en rondas de clasificación

Además, el torneo ha destinado más de 6 millones de libras (unos 8 millones de dólares) a la fase previa de clasificación, lo que representa un incremento del 25% en comparación con ediciones anteriores.

En total, el aumento global de premios supone una subida de 10,7 millones de libras (alrededor de 14,2 millones de dólares) en el reparto de premios, en un contexto de creciente tensión entre los jugadores y los Grand Slams por el reparto de los ingresos del tenis profesional.

El grupo de jugadores que lidera estas reivindicaciones sostiene que los ‘majors’ deberían vincular el reparto de premios a los ingresos totales de cada competición.

Como protesta, en Roland Garros, varios jugadores no realizaron sus compromisos con los medios en forma de protesta por lo que consideran un reparto económico injusto.

Tenistas como Jannik Sinner, número uno del mundo, y Aryna Sabalenka, número uno en la rama femenina, han levantado su voz para exigir mejoras no solo a ellos, sino también a los tenistas que están en etapa de clasificación y en puesto más alejado del ránking.

El tenista alemán de 29 años Alexander Zverev se ha afianzado en el tercer puesto del ránking mundial tras coronarse campeón en Roland Garros este domingo después de derrotar al italiano Flavio Cobolli por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 y 6-1.

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