Patrick Mahomes renueva con los Chiefs con un contrato récord de $504.75 millones

El quarterback estrella Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs rompieron el mercado de la NFL. La agencia del jugador, Equity Sports, anunció oficialmente este miércoles un acuerdo de extensión de contrato por un valor total récord de $504.75 millones de dólares, consolidando al mariscal de campo como el atleta con el contrato más lucrativo y de mayor duración en toda la liga.

La nueva negociación añade dos años adicionales al acuerdo previo que vinculaba a Mahomes con la franquicia de Missouri, lo que significa que el jugador permanecerá bajo contrato con Kansas City hasta la temporada 2033.

Con este movimiento estratégico, los Chiefs blindan a su jugador franquicia por al menos tres años más que cualquier otro quarterback activo en la NFL (donde ningún otro supera los seis años de vigencia) y superan ampliamente el segundo contrato de mayor valor total en la liga, que le pertenece a Josh Allen con $330 millones de dólares.

En julio de 2020, Mahomes había firmado un histórico pacto de 10 años y 450 millones de dólares. Aunque la directiva de los Chiefs reestructuró ese acuerdo en múltiples ocasiones previas con el fin de liberar espacio en el tope salarial (cap hit), esta es la primera vez que se inyecta dinero nuevo y se extienden los años de duración.

Más allá de los impresionantes números financieros, la gran incógnita en el entorno de los bicampeones de la NFL radica en la rodilla izquierda de su pasador, quien fue sometido a una cirugía a mediados de diciembre pasado para reparar un desgarro en los ligamentos cruzado anterior (ACL) y colateral lateral (LCL).

Mahomes ya participa activamente en las sesiones de instalación de jugadas, ejercicios individuales y simulaciones de 7 contra 7. El cuerpo técnico lo mantiene al margen de los ejercicios de equipo completo de 11 contra 11. A finales de mayo, el propio jugador admitió que todavía no realizaba carreras intensas ni recortes bruscos.

Sin embargo, Mahomes ha manifestado públicamente que su objetivo inamovible es estar completamente recuperado y uniformado para el partido inaugural de la temporada de los Chiefs, programado para el domingo 14 de septiembre en casa frente a los Denver Broncos.

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