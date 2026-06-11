Mundial 2026: Partidos de hoy 11 de junio, horarios y dónde ver en vivo

El Mundial 2026 arranca este jueves 11 de junio que tendrá el debut de México y, a diferencia de otras Copas del Mundo, dos partidos en la jornada inaugural.

Solo el Grupo A verá acción en esta primera jornada y habrá siete horas de diferencia entre un partido y otro.

⚽ Mundial FIFA 2026 Partidos de hoy | Horario del Este (ET) Partido Hora ET Estadio Dónde ver en EE.UU. 🇲🇽 México vs. 🇿🇦 Sudáfrica

Grupo A 3:00 PM 🏟️ Estadio Azteca FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio 🇰🇷 Corea del Sur vs. 🇨🇿 República Checa

Grupo A 10:00 PM 🏟️ Estadio Akron Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Todos los horarios corresponden al horario del Este de Estados Unidos (ET). “` “`“`

México tiene alta probabilidad de lluvia en debut Mundial 2026

México será la encargada de dar el pitazo inicial ante Sudáfrica en el emblemático Estadio Azteca de Ciudad de México el 11 de junio, día para el que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mexicano prevé intervalos de chubascos y lluvias puntuales fuertes, con un 80 % de probabilidad, debido a la tormenta tropical Boris que ya ha dejado estragos en los aledaños del mítico recinto.

De hecho, según un estudio de Climate Central, de los 104 partidos del calendario habrá 97 que se disputarán en condiciones desfavorables para el jugador y que, por tanto, podrían tener un ritmo más lento.

Aunque, Argentina, que inicia la defensa de su corona ante Argelia el martes 16 de junio en Kansas, lo hará con un clima más liviano, en una jornada mayormente soleada y con una temperatura máxima cercana a los 27 grados.

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