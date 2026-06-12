Alerta por 3 decesos de niños relacionados con sobredosis de Benadryl en Connecticut

Tres niños de Connecticut han fallecido en los últimos dos meses debido a sobredosis de difenhidramina, el antihistamínico que se vende comúnmente bajo la marca Benadryl, informó la Oficina del Defensor del Menor de ese estado.

“Es algo inusual. Y, sin duda, motivo de preocupación, porque se trata de una cantidad elevada”, señaló el Dr. Krishnan Narasimhan, jefe de medicina familiar de Stamford Hospital, e indicó que los efectos secundarios del fármaco pueden ser considerables. “Tiene muchos efectos secundarios. Atraviesa la barrera hematoencefálica. Por eso una de las reacciones habituales -si alguna vez has usado difenhidramina o se la has dado a alguien- es que provoca una fuerte sedación”, explicó.

Benadryl es un medicamento de venta libre que se utiliza para aliviar temporalmente los síntomas de la fiebre del heno, las alergias de las vías respiratorias superiores y el resfriado común. También se emplea con frecuencia para tratar reacciones alérgicas, erupciones cutáneas y el mareo por movimiento, o como ayuda para dormir. Se ha utilizado durante mucho tiempo para tratar alergias, pero los médicos han dejado de recomendarla progresivamente en favor de medicamentos más modernos.

Las autoridades de Connecticut no han revelado las edades ni las localidades de los menores fallecidos y los casos continúan bajo investigación. Una persona cercana a la familia de una de las víctimas declaró a ABC News que una niña de 13 años de Waterbury recibió un pedido de Benadryl a través de DoorDash sin que se verificara su identificación.

No se han vinculado los fallecimientos con el llamado “Benadryl Challenge” (Desafío Benadryl), una tendencia en redes sociales que se hizo viral por primera vez en 2020 y que ha resurgido periódicamente. El desafío anima a los participantes a ingerir hasta 24 comprimidos en un lapso de 24 horas para provocar alucinaciones, las cuales luego se graban y se publican en internet.

Esa cantidad duplica la dosis recomendada para adultos y, según los médicos, puede afectar la respiración hasta provocar un coma, además de causar otros efectos tóxicos. “Puede provocar una agitación intensa y alteraciones en el ritmo cardíaco, lo que podría derivar en complicaciones cardíacas e incluso en un paro cardíaco y la muerte”, advirtió Narasimhan.

“Esto lleva años ocurriendo; empezó con el ‘Tide Pod Challenge’ y el desafío de la canela. Son muchas las cosas sobre las que llevamos años advirtiéndoles que no deben hacer, aunque al menos ahora consideran consultarnos primero”, comentó Michele Hayes, madre residente en Stamford. Los médicos aconsejan mantener todos los medicamentos bajo llave o en un lugar seguro.