Borja Iglesias hace curiosa promesa si España gana el Mundial 2026

Borja Iglesias, delantero de la selección española, se sumó a la promesa de Marc Cucurella de tatuarse la cara de Luis de la Fuente si ganan el Mundial, mientras que Mikel Oyarzabal se negó al ser “más clásico”.

Cucurella abrió la veda en una entrevista en la cadena Cope en la que prometió que se tatuaría la cara del seleccionador, sin decir dónde.

Este viernes, los dos primeros futbolistas españoles en comparecer ante los medios de comunicación fueron cuestionados sobre si harían lo mismo y Borja Iglesias se mostró abierto a ello.

“Ningún problema en hacerlo, seguro que buscando encuentro un estilo de tatuaje que me guste y puedo encontrar una buena opción. Yo me apunto también”.

Promesa a la que no se sumó Mikel Oyarzabal. “Yo no, yo soy más clásico. Ojalá se dé la oportunidad de que a uno se lo ponga, pero que se lo ponga de mi parte”, contestó.

???? Borja Iglesias, para VAVEL: “Me he imaginado el ‘Iniestazo’ no solo con la IA, tanto conmigo como con el resto de compañeros y estamos aquí para disfrutarlo y ojalá que pase” ??



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España y su curioso récord en debuts de Mundiales

España tiene que entrar alerta en los Mundiales, aunque los debuts se les ha complicado con cinco victorias en sus 16 primeros partidos en esta competición.

El último el imponente 7-0 a Costa Rica en Catar 2022, pero antes el 3-3 ante Portugal en Rusia 2018, la derrota 5-1 con Países Bajos en Brasil 2014 o el revés por 0-1 contra Suiza cuando fue campeona en Sudáfrica 2010.

Siete derrotas, cuatro empates, 31 goles a favor y 24 en contra completan los números en ese sentido del combinado español desde su debut en el torneo en Italia 1934, con triunfo por 3-1 sobre Brasil, hasta la actualidad, cuando el próximo lunes se enfrente a Cabo Verde en Atlanta.

España solo entró en juego con victoria en tres de sus últimos 14 Mundiales, por más que el recuerdo del más reciente, el 23 de noviembre de 2022, fuera la goleada a Costa Rica que fue clave para su clasificación para octavos de final.

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