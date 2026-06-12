Mundial 2026: 5 récords que dejó la jornada inaugural de la Copa del Mundo

El Mundial 2026 comenzó con todo este jueves 11 de junio con dos partidos que tuvieron de todo. Expulsiones, debuts prematuros, remontadas, goles de saque de banda, entre otros.

A continuación una lista de 5 récords que dejó la fecha 1 del Mundial 2026

Primer gol del Mundial, goleador nacido en otro país

Julián Quiñones anotó para México, en la victoria 2-0 contra Sudáfrica, el primer gol del Mundial. Quiñones se convirtió en el primer futbolista que anota el primer gol del Mundial, habiendo nacido en otro país.

El futbolista naturalizado mexicano en 2023, nació en Magüi Payán en Colombia.

Partido inaugural con más expulsiones

El partido entre México y Sudáfrica terminó con tres jugadores expulsados, siendo el encuentro con más expulsiones en un debut de Copa del Mundo.

Además queda empatado en segundo lugar con el partido con más expulsiones. Solo el encuentro entre Portugal vs. Holanda tuvo más tarjetas rojas con cuatro.

Gilberto Mora, el más joven de México en jugar un Mundial

Gilberto Mora se convirtió en el jugador más joven de México en jugar en una Copa del Mundo. Mora dejó atrás la marca de Manuel Rosas con 18 años y 87 días.

Aunque Mora quedó corto del récord de goleador más joven en un mundial al anotar. Pelé seguirá manteniendo la marca con 17 años y 241 días.

Gol de saque de banda

Chequia anotó el 1-0 contra Corea del Sur gracias a un saque de banda directo a Krejcí. Es el primer gol directo de un saque de banda desde el Mundial 2010, cuando anotó Kamil Kopunek para Eslovaquia ante Italia.

Corea del Sur logra una remontada histórica

La selección surcoreana remontó ante República Checa, su cuarta remontada para ganar en Mundiales, siendo la selección asiática con más remontadas.

Además es la selección número 11 que logra cuatro remontadas. Alemania y Brasil son las selecciones con más remontadas con 15.

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