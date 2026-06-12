La inteligencia artificial amenaza 8.4 millones de empleos hispanos, más que a cualquier otro grupo en EE.UU.

La inteligencia artificial (IA) y la automatización podrían transformar o eliminar millones de empleos que actualmente ocupan a trabajadores hispanos en Estados Unidos. Según datos del Instituto de Políticas y Política Latino de la UCLA (Latino Data Hub) del 2023, 8.4 millones de latinos, equivalentes al 29% de la fuerza laboral hispana, trabajan en ocupaciones con alto riesgo de automatización, la proporción más elevada entre todos los grupos raciales del país.

La amenaza no es abstracta ni futura: la firma Goldman Sachs señala que a mayo de 2026, la IA ya está eliminando un promedio de 11,000 empleos netos por mes en EE.UU.

Esta alerta va más allá de la pérdida de puestos de trabajo. Estudios citados por la misma muestran que los trabajadores desplazados por las nuevas tecnologías suelen tardar más en reincorporarse al mercado laboral y, cuando encuentran empleo, con frecuencia tienen que ajustarse a salarios 3% más bajos que los que percibían antes y, 10 años después del despido, su crecimiento salarial es 10% inferior al de quienes nunca fueron desplazados.

¿Por qué los hispanos lideran el riesgo del desarrollo de la IA?

Los latinos están sobrerrepresentados en los sectores más vulnerables a la automatización: agricultura, construcción, manufactura, comercio minorista y servicios de alimentos. Precisamente estos son los campos donde la comunidad hispana se ha concentrado históricamente por razones de acceso, idioma y movilidad geográfica.

En California, el estado con más trabajadores hispanos del país, el Instituto de Políticas y Política Latino de la UCLA documentó en enero de 2025 que los latinos representan más de la mitad de los 4.5 millones de trabajadores en empleos de alto riesgo de automatización.

Estos datos son un aviso de alto riesgo: si la IA reemplaza el 29% de los empleos latinos en los próximos años, las familias que dependen de esos ingresos enfrentarán un grave problema para volver a contratarse y sin red de seguridad suficiente.

¿Qué empleos están más expuestos ahora mismo?

Misael Galdámez, coautor del informe de la UCLA, advirtió que “la automatización no es solo un problema tecnológico, es un problema de equidad”.

Los sectores con mayor riesgo inmediato para trabajadores latinos son:

Almacenes y logística : Amazon y otras empresas han acelerado la robotización en sus centros de distribución, donde la mayoría de los operadores son hispanos

: Amazon y otras empresas han acelerado la robotización en sus centros de distribución, donde la mayoría de los operadores son hispanos Atención al cliente y centros de llamadas : más de 2 millones de estadounidenses en estos puestos podrían perder sus empleos a corto plazo ante la implementación de herramientas de IA conversacional

: más de 2 millones de estadounidenses en estos puestos podrían perder sus empleos a corto plazo ante la implementación de herramientas de IA conversacional Manufactura y producción : los trabajos de línea de ensamble son los primeros en ser reemplazados cuando una empresa automatiza

: los trabajos de línea de ensamble son los primeros en ser reemplazados cuando una empresa automatiza Servicios administrativos de nivel básico: entrada de datos, soporte legal, facturación y asistencia de oficina son los empleos más afectados en 2026

El ritmo de la IA ya se siente en los números de despidos

De acuerdo con un reporte de Goldman Sachs en mayo de 2026, la IA absorbe unas 25,000 posiciones al mes en EE.UU. y crea aproximadamente 9,000 empleos nuevos, con una pérdida neta de 11,000 por mes.

En marzo de 2026, el reporte mensual de la firma Challenger, Gray & Christmas identificó a la IA como la razón más frecuentemente citada por las empresas en sus anuncios de recortes.

Solo en el primer trimestre de 2026, 78,557 trabajadores del sector tecnológico fueron despedidos. De ellos, el 47.9% de esos recortes fue atribuido directamente a la IA o a la automatización, según rastreadores externos como Layoffs.fyi y Nikkei Asia, aunque las propias empresas solo atribuyeron formalmente el 20.4% de sus recortes a la IA.

Lo que puedes hacer antes de que el cambio llegue a tu trabajo

Todos los informes consultados coinciden en que la mejor alternativa es no esperar. Estas son las acciones concretas para estos casos:

Identificar si tu empleo está en riesgo : Si tu trabajo implica tareas repetitivas, entrada de datos, atención al cliente estandarizada o manufactura de línea, está en los rangos de mayor exposición

: Si tu trabajo implica tareas repetitivas, entrada de datos, atención al cliente estandarizada o manufactura de línea, está en los rangos de mayor exposición Buscar certificaciones digitales gratuitas : Plataformas como Google Career Certificates, Coursera y la biblioteca pública ofrecen cursos en habilidades de IA, análisis de datos y soporte técnico, muchos de ellos están disponibles en español

: Plataformas como Google Career Certificates, Coursera y la biblioteca pública ofrecen cursos en habilidades de IA, análisis de datos y soporte técnico, muchos de ellos están disponibles en español Hablar con el sindicato o representante laboral : En estados como California y Nueva York, hay fondos de reentrenamiento laboral a los que los trabajadores tienen acceso, incluso sin haber sido despedidos

: En estados como California y Nueva York, hay fondos de reentrenamiento laboral a los que los trabajadores tienen acceso, incluso sin haber sido despedidos No confundir “exposición” con “reemplazo automático”: Solo el 2-5% de los empleos latinoamericanos serán completamente automatizados a corto plazo, según el Banco Mundial y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La mayoría se transformarán, no desaparecerán.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la IA y los empleos hispanos

¿Quién reporta la cifra de 8.4 millones de empleos latinos en riesgo?

El Latino Data Hub, con datos del mercado laboral estadounidense de 2023, concluyó que el 29% de los trabajadores latinos (unos 8.4 millones de personas) trabajaban en empleos clasificados como de alto riesgo de automatización, la proporción más alta entre todos los grupos raciales.

¿Cuáles son los trabajos latinos más seguros frente a la automatización?

Los empleos que requieren presencia física especializada y toma de decisiones en entornos no controlados: electricistas, plomeros, técnicos de HVAC, enfermeras, trabajadores de cuidado directo y oficios de construcción compleja. Goldman Sachs señala que la demanda de electricistas y trabajadores en construcción de centros de datos aumentará significativamente.

¿La IA también crea empleos para trabajadores hispanos?

Sí, pero en sectores que requieren habilidades digitales y educación formal que muchos trabajadores latinos actualmente no tienen por falta de acceso, no de capacidad.

¿Cuánto tiempo tarda en encontrar trabajo alguien desplazado por IA?

Aproximadamente un mes más que alguien que pierde el empleo por otras razones. Estas personas aceptan un recorte salarial real de más del 3% en promedio en su nuevo trabajo.

¿Es peor la situación para los hispanos que para los blancos?

Sí. El 29% de los trabajadores latinos está en empleos de alto riesgo, frente al 19% de los trabajadores blancos.

¿Hay programas del gobierno para proteger a los trabajadores desplazados por la IA?

No existe un programa federal específico. Sin embargo, el programa Trade Adjustment Assistance (TAA) y los fondos Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA) ofrecen apoyo para reentrenamiento en casos elegibles.

Conclusión

La cifra de 8.4 millones es una advertencia sobre lo que está en juego si la adaptación no ocurre antes que el reemplazo. La IA avanza a un ritmo que los programas de reentrenamiento aún no logran igualar, y los trabajadores hispanos, concentrados en los sectores más vulnerables, tienen menos margen de error que otros grupos.

Si la tendencia continúa sin intervención pública significativa, la brecha de ingresos entre latinos y el resto de la fuerza laboral podría ampliarse justo cuando más trabajadores hispanos ingresan al mercado laboral.

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