Meta paga capacitación, viáticos y garantiza empleo: la oportunidad laboral que está creando la IA

La inteligencia artificial está creando una nueva generación de empleos para oficios especializados. Meta anunció una inversión de $115 millones para capacitar gratuitamente a soldadores, electricistas, plomeros y técnicos de fibra óptica. El apoyo incluye gastos de transporte y hospedaje, así como un estipendio durante el entrenamiento, y garantiza una oferta de trabajo al finalizar el programa.

La iniciativa, llamada Academia de la Fuerza Laboral de América (AWA), busca formar la mano de obra necesaria para construir los centros de datos necesarios para expandir la infraestructura de la inteligencia artificial (IA) en Estados Unidos. El programa no exige experiencia previa y comenzará este año en Texas, Ohio, Indiana y Louisiana, donde Meta espera entrenar a miles de trabajadores.

El anuncio, realizado este lunes 8 de junio, no es una promesa vaga: cada graduado recibe una oferta de trabajo antes de iniciar el entrenamiento. Los trabajadores de construcción en proyectos de centros de datos ganan en promedio $81,800 dólares al año, unos $39.33 por hora, alrededor de 32% más que quienes trabajan en obra convencional, según datos de Skillit, plataforma de contratación especializada en construcción.

Sin experiencia, sin deuda, con trabajo garantizado

El programa dura cinco semanas y cubre absolutamente todos los costos: matrícula, transporte, hospedaje y un estipendio diario para que los participantes no necesiten generar un ingreso mientras se capacitan.

El programa está abierto a veteranos, recién graduados de preparatoria, personas en transición de carrera y cualquier persona dispuesta a aprender un oficio. Al terminar, cada graduado recibe una credencial reconocida a nivel nacional por el Centro Nacional de Educación e Investigación en Construcción (NCCER), válida en toda la industria.

Los pilotos de 2026 arrancan en Louisiana, Ohio, Indiana y Texas, donde Meta construye activamente nuevos centros de datos, con una oferta estimada de 3,300 puestos disponibles en el primer año, de acuerdo con Santosh Janardhan, vicepresidente de infraestructura de Meta.

¿Por qué Meta necesita más soldadores que programadores ahora mismo?

La respuesta está en los números: la industria de la construcción en Estados Unidos enfrenta una escasez de 349,000 trabajadores este año, justo cuando la inversión en infraestructura para inteligencia artificial alcanza niveles históricos.

Joel Kaplan, director de Asuntos Globales de Meta, señaló que “el auge de la IA está creando una demanda masiva de trabajadores calificados en todo el país: electricistas, oficios de construcción, técnicos de fibra y especialistas mecánicos”, y añadió que “nadie tiene que esperar trabajo al final. Reciben una oferta de trabajo antes del primer día de capacitación”.

De acuerdo con cifras oficiales de Meta, desde 2011 sus proyectos de centros de datos han generado más de 45,000 empleos en oficios especializados durante la construcción, con más de 15,000 trabajadores actualmente en obra.

Y el escenario no va a cambiar pronto. Según Santosh Janardhan, solo para construir los centros de datos que necesita la industria en los próximos años hacen falta medio millón de electricistas adicionales.

Lo que esta oportunidad significa para la comunidad hispana

Los hispanos representan alrededor del 30% de la fuerza laboral en construcción en Estados Unidos, según el Departamento de Trabajo. Un programa sin costo, sin requisito de título universitario y con empleo garantizado apunta directamente a comunidades que históricamente han enfrentado barreras de acceso a capacitación formal y mantienen una brecha laboral respecto a otros grupos étnicos.

Según el BLS, los trabajadores hispanos ganan en promedio $984 dólares semanales, frente a los $1,263 que perciben los trabajadores blancos, una diferencia de más de $14,500 al año.

En términos prácticos: un electricista especializado en infraestructura de datos puede ganar más de $65,000 al año en promedio nacional, y en mercados como Texas o California los salarios superan los $100,000, de acuerdo con datos de Tradewages.

Para muchos trabajadores hispanos, ese salto, de informalidad a $81,800 al año, en cinco semanas y sin deuda, no tiene precedente.

Cómo aplicar al programa

El programa es gratuito y abierto a residentes de los 50 estados , aunque los pilotos de 2026 operan en Louisiana, Ohio, Indiana y Texas

, aunque los pilotos de 2026 operan en Louisiana, Ohio, Indiana y Texas No se requiere experiencia previa en oficios

Meta cubre matrícula, vuelos, hospedaje y estipendio diario

Los interesados pueden consultar información en about.fb.com y en el sitio oficial de la America’s Workforce Academy.

y en el sitio oficial de la America’s Workforce Academy. Los socios del programa incluyen la Associated Builders and Contractors, CBRE, la National Urban League y el NCCER.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el programa AWA

¿Cuánto cuesta inscribirse en la America’s Workforce Academy de Meta?

Nada. Meta cubre la matrícula, el transporte, el hospedaje y paga un estipendio diario durante las cinco semanas de entrenamiento. No se requiere experiencia previa.

¿Qué trabajos se pueden conseguir al terminar el programa?

Los graduados reciben ofertas de empleo de contratistas generales que trabajan en obras de centros de datos de Meta. Los oficios incluyen electricidad, soldadura, plomería, instalación de fibra óptica y otros roles de construcción especializada.

¿Cuánto gana un trabajador en un proyecto de centro de datos?

Los trabajadores de construcción en proyectos de centros de datos ganan en promedio $81,800 dólares al año, un 32% más que en obra convencional. Los electricistas especializados pueden ganar más de $100,000 en mercados de alta demanda.

¿Quién puede aplicar?

El programa está abierto a veteranos militares, recién egresados de preparatoria, personas que cambian de carrera y cualquier persona sin experiencia previa en oficios.

¿La credencial que se obtiene sirve solo para trabajar con Meta?

No. Los graduados reciben una certificación del NCCER, reconocida a nivel nacional y válida para trabajar con cualquier empleador en la industria de la construcción e infraestructura.

¿Cuándo empieza el programa?

Los pilotos arrancan en 2026 en Louisiana, Ohio, Indiana y Texas. Meta planea extender aproximadamente 3,300 ofertas de empleo durante el primer año del programa.

Conclusión

El programa de Meta es una oportunidad única para resolver un cuello de botella que está afectando la expansión de la inteligencia artificial en Estados Unidos. Si la industria tecnológica no encuentra a los instaladores calificados que necesita, los centros de datos no se construyen.

Esta misma urgencia abre una ventana real para trabajadores hispanos que hoy enfrentan salarios estancados e inflación de 4.2%. La pregunta es cuántos lugares habrá disponibles y si la demanda superará la oferta antes de que el programa escale a nivel nacional.

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