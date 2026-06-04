El trabajo remoto, y no la IA, es el verdadero obstáculo para que miles de jóvenes consigan empleo

Mientras muchos jóvenes creen que su mayor obstáculo para encontrar empleo es el avance de la inteligencia artificial, un nuevo estudio de la Reserva Federal de Nueva York, publicado el 1 de junio, apunta en otra dirección: el trabajo remoto adoptado tras la pandemia.

La investigación concluye que esta modalidad es la gran responsable de los altos índices de desempleo que enfrentan los recién graduados universitarios, al reducir las oportunidades de capacitación, mentoría y acceso a puestos de nivel inicial.

Además, los investigadores señalan al trabajo remoto como el factor más determinante del aumento en el desempleo juvenil entre recién graduados en empleos de oficina.

Por qué las empresas ya no contratan jóvenes sin experiencia

La investigadora Natalia Emanuel, economista de la Reserva Federal de Nueva York que lideró el estudio, comparó dos tipos de empleos: los que se pueden hacer a distancia (desarrollo de software o análisis financiero) y los que exigen presencia física (enfermería).

El resultado es contundente: el desempleo entre graduados menores de 29 años subió 1% en los empleos remotos entre 2017-2019 y 2022-2024. En los trabajos presenciales, esa brecha prácticamente no existe.

La razón, según el estudio: “El trabajo remoto ha debilitado los incentivos para contratar trabajadores jóvenes al dificultar la capacitación en el empleo”. Esto refleja que las empresas no quieren invertir en enseñar a alguien a quien nunca ven físicamente.

Las cifras que definen una generación

Los números retratan una crisis silenciosa:

El desempleo entre graduados de 22 a 27 años alcanzó el 5.8% en 2025 , el nivel más alto desde 2012, sin considerar la pandemia.

alcanzó el , el nivel más alto desde 2012, sin considerar la pandemia. Para graduados menores de 29 años en general, la tasa subió 20% respecto al período prepandémico , llegando al 3.7% en promedio entre 2022 y 2025.

, llegando al 3.7% en promedio entre 2022 y 2025. En cambio, los graduados mayores de 29 años vieron reducirse su desempleo de 1.9% a 1.8% en el mismo período.

En resumen: mientras los veteranos del mercado laboral trabajan cómodamente desde casa, los recién llegados no tienen forma de entrar.

La IA tiene menos culpa de lo que se cree

El estudio también analizó directamente la relación entre automatización y desempleo juvenil, y encontró algo sorprendente: la exposición de un empleo a la inteligencia artificial tiene poco impacto en la falta de acceso a empleo de los jóvenes. El deterioro en las tasas de empleo comenzó antes de que herramientas como ChatGPT existieran siquiera.

Torsten Slok, economista en jefe de la firma de inversión Apollo, afirmó a Fortune que “no hay evidencia alguna de pérdida de empleos por culpa de la IA”.

Eso no significa que la IA no transforme los empleos, pero por el momento, no incide en el empleo juvenil.

Lo que puede hacer un joven que busca trabajo hoy

Los resultados del estudio no son solo un diagnóstico, apuntan también a una estrategia práctica para los recién egresados. Una empresa Fortune 500 del sector tecnológico analizada en el estudio mostró un patrón claro: cuando reabría sus oficinas, volvía a contratar trabajadores jóvenes. Cuando operaba en remoto, prefería experiencia.

Acciones concretas basadas en la evidencia:

Priorizar empleos presenciales o híbridos al inicio de la carrera. Las empresas que trabajan así tienen mayor disposición a capacitar a recién graduados.

al inicio de la carrera. Las empresas que trabajan así tienen mayor disposición a capacitar a recién graduados. Destacar disponibilidad para trabajar en oficina en el currículum y las entrevistas, especialmente en sectores como finanzas, tecnología o medios.

en el currículum y las entrevistas, especialmente en sectores como finanzas, tecnología o medios. Explorar sectores con presencia física obligatoria : salud, construcción, manufactura y oficios técnicos registran tasas de contratación estables y crecientes, según datos de CNBC.

: salud, construcción, manufactura y oficios técnicos registran tasas de contratación estables y crecientes, según datos de CNBC. Si se busca trabajo en tecnología, considerar empresas que hayan anunciado regreso a la oficina, ya que son más propensas a contratar perfiles jóvenes.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el desempleo en recién egresados

¿Por qué los jóvenes graduados tienen más desempleo si hay menos despidos en general?

El mercado está en un estado de “baja contratación, bajos despidos”. Los empleados con experiencia conservan sus puestos; el problema está en la puerta de entrada.

¿La inteligencia artificial está quitando empleos a los recién graduados?

El estudio de la Fed de Nueva York indica que no directamente. La brecha de desempleo juvenil es mayor en los empleos más susceptibles al trabajo remoto que en los más automatizables.

¿Qué tipo de empleos tienen mejor tasa de contratación para jóvenes?

Los empleos que exigen presencia física, como enfermería, técnicos en electricidad, construcción y servicios esenciales, muestran tasas de contratación estables. Empresas como AT&T y Ford buscan activamente trabajadores con habilidades técnicas manuales.

¿Afecta esto también a jóvenes hispanos y latinos en EE.UU.?

Sí. Los trabajadores latinos están sobrerrepresentados en empleos de servicio al cliente, administración y entrada de datos, sectores donde tanto el trabajo remoto como la automatización están transformando la contratación.

¿Tiene sentido estudiar carreras universitarias si el mercado favorece la experiencia?

El estudio no cuestiona el valor del título, sino el momento de la contratación. La solución está en buscar entornos de trabajo presenciales al inicio de la carrera, donde la mentoría y el aprendizaje en el trabajo son posibles.

Conclusión

Si las empresas no revierten gradualmente sus políticas de trabajo remoto o no crean mecanismos específicos de incorporación para jóvenes, el problema podría profundizarse.

Una generación que entra tarde al mercado laboral adquiere menos experiencia, gana menos con el tiempo y construye redes profesionales más débiles.

Para la comunidad hispana, donde los jóvenes son una fuerza laboral creciente y muchas familias dependen de sus ingresos, ese retraso no es solo estadístico: tiene un costo real, mes a mes.

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