Empresas extranjeras invierten $232,000 millones en EE.UU. y generan 213,000 empleos tras cuatro años de caída

La inversión extranjera en Estados Unidos alcanzó los $232,200 millones en 2025, un aumento de 49.5% respecto al año anterior que ayudó a generar 213,100 empleos en empresas adquiridas o ampliadas por capital internacional.

El dato, publicado por la Oficina de Análisis Económico (BEA) del Departamento de Comercio este miércoles 10 de junio, representa el primer gran repunte tras cuatro años consecutivos de descensos y refleja el renovado interés de compañías extranjeras por expandirse en el mercado estadounidense.

Sin embargo, detrás de ese repunte hay una paradoja que afecta directamente a los trabajadores hispanos: buena parte de ese dinero llegó precisamente por los aranceles del presidente Donald Trump. Es decir, las empresas extranjeras no aumentaron su inversión para crear empleos en el país, sino para proteger sus propios costos. Esto cambia lo que esos empleos significan y cuánto tiempo podrían durar.

Aranceles como imán: el dinero extranjero entra para reducir costos

Una explicación directa es de Luke Tilley, economista en jefe de M&T Bank y Wilmington Trust Investment Advisors: “Parte de esto se debe al impacto de los aranceles”, dijo al New York Post.

“Existe una reacción natural de querer estar domiciliado en EE.UU.”, afirmó Tilley. “Hay ventajas en términos de cuántos aranceles se quieren pagar.”

En términos simples: si una empresa produce en Alemania o Japón y vende en EE.UU., paga aranceles. Si compra o instala una fábrica en suelo estadounidense, los evita. Esa es la lógica que mueve miles de millones y que generó la mayoría de los empleos nuevos.

¿Qué empresas invirtieron y en qué sectores?

Japón encabezó la lista de países inversores con $50,500 millones, seguido de Alemania con $26,700 millones y Canadá con $23,500 millones, según datos del BEA.

Los países europeos en su conjunto aportaron $116,600 millones, el 50.2% de toda la inversión reportada. Asia y el Pacífico siguieron con $71,900 millones.

El sector manufacturero lideró la mayoría de estas inversiones: $121,800 millones, equivalentes al 52.5% del total. Las industrias de publicación lideraron con $50,700 millones, seguidas por la fabricación de productos químicos con $45,400 millones y plásticos y hule con $19,000 millones.

¿Quiénes aprovecharon esos empleos y cuánto pagan?

Para la comunidad hispana, el dato más concreto es este: México encabezó la lista de países por número de empleados en las empresas adquiridas, con 54,600 trabajadores actuales en empresas de capital mexicano recién instaladas en EE.UU. Le siguen Canadá con 29,500 y Reino Unido con 26,800.

Por estado, California concentró 37,200 empleos, seguida de Illinois con 17,600 y Texas con 16,500.

Esos empleos no son menores. Según datos de la Institución Brookings, los trabajos en empresas de capital extranjero en EE.UU. pagan en promedio un tercio más que el salario nacional, y más de 2 millones se ubican en el sector manufacturero.

Lo que podría llegar: 232,400 empleos planeados

La BEA también reportó que las empresas que invirtieron en 2025 tienen planes para incrementar sus apuestas. El empleo total planeado, que incluye nuevas operaciones en expansión, podría llegar a 232,400 trabajadores cuando los proyectos estén en plena operación.

Eso significa que parte de los empleos prometidos están por llegar.

Y la inversión total proyectada, incluyendo compromisos futuros, asciende a $284,500 millones.

¿Qué puedes hacer con esta información?

Si buscas empleo en manufactura, transporte o química, estos sectores están en expansión activa, especialmente en California, Texas e Illinois

Empresas japonesas, alemanas y canadienses son las que más contrataron en 2025; sus filiales en EE.UU. suelen tener mejores prestaciones que el promedio

Si eres dueño de un pequeño negocio, la llegada de capital extranjero puede significar más contratos de proveeduría, pero también más competencia directa.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la inversión extranjera en EE.UU.

¿Qué es la inversión extranjera directa y cómo me afecta?

Es cuando una empresa extranjera compra, crea o amplía un negocio en EE.UU. Esto genera empleos locales, impuestos y se mueve dinero en las comunidades donde operan.

¿Estos empleos son estables o temporales?

Depende. Las adquisiciones de empresas existentes tienden a preservar empleos ya existentes. Las nuevas instalaciones crean trabajo nuevo, pero pueden tardar años en estar en plena operación.

¿Los trabajadores indocumentados pueden acceder a estos empleos?

Las grandes empresas de capital extranjero generalmente exigen documentación legal para contratar, especialmente en manufactura y tecnología. Sin embargo, su presencia puede generar empleos indirectos, en servicios, logística y comercio, accesibles a más personas.

¿Por qué cayó la inversión extranjera durante cuatro años seguidos antes de este repunte?

Varios factores: el dólar fuerte encareció las adquisiciones para extranjeros, incertidumbre política global y la pandemia. El dólar más débil en 2025 y los aranceles revirtieron la tendencia.

¿Seguirá creciendo esta inversión en 2026?

La BEA reportó que las políticas de Trump generaron compromisos de inversión de miles de millones de dólares adicionales. Sin embargo, la incertidumbre arancelaria podría desalentar proyectos a largo plazo si las reglas cambian.

¿México también está recibiendo inversión extranjera?

Sí. En el primer trimestre de 2026, México captó $23,591 millones de dólares en inversión extranjera directa, un máximo histórico con un incremento de 10.4% respecto al 2025.

Conclusión

El regreso del capital extranjero a Estados Unidos es una señal económica real, aunque no necesariamente es una garantía de empleo estable para todos. La mayor parte de los $232,200 reportados por el gobierno fue a extender las operaciones de empresas que ya existían, no a construir nuevas fábricas desde cero.

Si los aranceles se estabilizan o retroceden, el incentivo principal que atrajo a muchos de estos inversionistas podría desaparecer. La pregunta que sigue es si los empleos prometidos se materializarán antes de que cambien otra vez las reglas del juego.

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