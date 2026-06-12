Mamdani celebra a puertorriqueños: “¡Yo soy boricua, pa’ que tú lo sepas!”

La tensión entre la Alcaldía de Nueva York y la diáspora boricua logró un ‘impasse’ tras un emotivo mensaje del alcalde Zohran Mamdani, quien logró aplausos de líderes locales y de aquellos que viajaron desde Puerto Rico para las celebraciones por la herencia puertorriqueña.

Mamdani abogó a las palabras del poeta Pedro Pietri y su poema “The Broken English Dream”, que aborda la perspectiva de vida de la diáspora puertorriqueña, particularmente la ‘nuyorican’, para hablar de la conexión inquebrantable entre los puertorriqueños y la ciudad de Nueva York.

“Juntos, y gracias al liderazgo de tantos en esta sala, decimos basta”, expresó Mamdani. “Que nuestra fortuna sea compartida, que nuestro orgullo sea restaurado. Celebremos una vez más el vínculo inquebrantable entre Puerto Rico y la ciudad de Nueva York”.

Sus palabras desataron aplausos y porras que Mamdani no esperó a escuchar, se retiró de la sala donde se celebró el almuerzo por la herencia puertorriqueña en la Gracie Mansion, luego de la polémica cancelación de la gala que se había celebrado en la residencia oficial de la Alcaldía durante 30 años. El almuerzo distó de ser tal celebración, fue un coctel con limitado espacio, aunque llegaron decenas de personas, incluidos varios líderes y figuras ‘niuyoricans’, como la legendaria Toñita, sentada en primera fila.

“Esto es fenomenal, es un triunfo también y es un orgullo que el alcalde siga así adelante, no importa que los oponentes que lo quieren molestar”, expresó Toñita.

Entre copas de vino, sangría, ron o simplemente agua mineral, los invitados eligieron un lugar particular en la sala de la recepción, debido al espacio tan limitado que impedía caminar libremente. Eso no detuvo la posibilidad de degustar algunos de los platillos ofrecidos como snack: empanadas de queso, pernil con plátano, arroz, papa rellena y yuca.

El senador estatal Gustavo Rivera fue el primero en subir al estrado. “No soy el hombre que vive aquí, pero les doy la bienvenida”, dijo Rivera desatando algunas risas. Agradeció al alcalde Mamdani por organizar el evento, pero le dio un mensaje más poderoso.

Vilda Vera Mayuga, Comisionada y Jueza Administrativa Principal de la Oficina de Juicios y Audiencias Administrativas (OATH). Crédito: Jesús García | Impremedia

“Esta es una gran oportunidad para nosotros para recordarle al alcalde que estamos aquí, vamos a continuar aquí, celebrando lo que nos hacen boriqueños y nos hacen orgullosos neoyorquinos”, expresó.

Vilda Vera Mayuga, Comisionada y Jueza Administrativa Principal de la Oficina de Juicios y Audiencias Administrativas (OATH), quien desató risas al recordar que tenía “dos puestos”.

“Es un placer darles la bienvenida a todos hoy. Estoy llena de emociones, obviamente estoy aquí frente a ustedes para dar inicio a esta celebración, honrada, agradecida, humilde y muy emocionada. Como pueden ver, gracias por tomarse el tiempo para acompañarnos hoy. Están pasando tantas cosas en la ciudad de Nueva York estos días, ¿verdad? Tenemos la Copa Mundial. Sé que Puerto Rico no jugó, pero México sí. ¡Vamos!”, señaló. “[Viene] la parte más emocionante de este junio, Puerto Rico, es nuestro desfile. Es una celebración de nuestra herencia y todo lo que hemos aportado, y estamos muy contentos de reunir a nuestra comunidad hoy”.

La legendaria Toñita asistió a la celebración puertorriqueña en Gracie Mansion. Crédito: Jesús García | Impremedia

Una millonaria inversión en El Bronx y el Alto Manhattan

En el almuerzo se recordó la inversión de $20 millones de dólares impulsada por el alcalde Mamdani y el contralor Mark Levine, que arrancó con un depósito en Ponce Bank para fortalecer la banca comunitaria y ampliar las oportunidades económicas en el Alto Manhattan y el Bronx.

El objetivo es aumentar la capacidad crediticia del banco y ayudando a más neoyorquinos a comprar viviendas, iniciar pequeños negocios y lograr estabilidad financiera a largo plazo, proyecto que podría beneficiar a decenas de familias puertorriqueñas.

Luego Mariposa Fernández recordó: “No nací en Puerto Rico, Puerto Rico nació en mí”, parte de su oda a los ‘niuyoricans’.

“Es un honor que me hayan pedido estar aquí hoy”, inició su mensaje. “El alcalde Mamdani ha pedido un poema titulado ‘Versos en el viento'”, expresó.

Por respeto al texto original no se hace una traducción al español, pero el poema aborda la vida en la urbe con la “tierra entre las uñas”, en recuerdo del terruño. Mariposa se despidió del escenario con una consigna: “¡Qué viva Puerto Rico libre”.

La Alcaldía de Nueva York organizó un almuerzo tipo cóctel en Gracie Mansion, para celebrar la herencia boricua en Nueva York. Crédito: Jesús García | Impremedia

Mamdani reconoce liderazgo de Puerto Rico

Mamdani intentó nombrar a suficientes líderes puertorriqueños que acudieron a la cita. La lista era larga, tan extensa como el salón lleno.

“Quiero saludar a la delegación del alcalde de Vega Baja, Marcos Cruz Molina, que está aquí con nosotros”, dijo.

Luego mencionó a Celeste Ramírez, y a la vicealcaldesa Helena Diago, al senador estatal Gustavo Rivera, al presidente del Distrito de Manhattan, Brad Hoylman Siegel, a la senadora estatal, Christine González. También el alcalde mencionó a Frankie Miranda, de la Hispanic Federation; a Lillian Rodríguez López, directora del Puerto Rico Parade; Juan Ramos de Los Rus y Desiree Colón de la National PR Agenda.

“Es un honor tenerlos a todos ustedes y a muchos más aquí en esta sala. Nos reunimos en Gracie Mansion, la casa del pueblo, para celebrar el increíble legado de los puertorriqueños en la ciudad de Nueva York”, dijo Mamdani.

Recordó la historia de los boricuas en la ciudad y sus aportes, desde su comida, su música, pero también su arte, su poesía y lo que calificó como su “irresistible entusiasmo por la vida”, y el movimiento artístico e intelectual ‘niuyorican’ en las décadas de 1960 y 1970.

El alcalde recordó algunos planes de su administración sobre vivienda, acceso a la salud y la búsqueda de reducir los precios en alimentos con los mercados comunitarios, pero apeló a la paciencia.

“Como todos sabemos, este trabajo apenas comienza, y es un trabajo que nos exigirá todo, y requerirá la misma insistencia desafiante en la dignidad, en denunciar la injusticia, que ha estado marcada desde hace mucho tiempo en las comunidades puertorriqueñas de la ciudad de Nueva York”, lanzó.