Los mejores países para emigrar en 2026: el lugar de Estados Unidos sorprende

Emigrar ya no significa solamente buscar un mejor salario. Para muchas personas, la decisión también depende de la seguridad, el costo de vida, la calidad del sistema de salud, las oportunidades laborales, la facilidad para obtener una visa y la posibilidad real de integrarse en una nueva comunidad.

En 2026, distintos rankings internacionales vuelven a mostrar una tendencia clara: los países más atractivos para vivir no siempre son los más ricos, sino aquellos que combinan estabilidad, servicios, empleo y una vida cotidiana más accesible.

Cuáles son los mejores países para emigrar en 2026

Uno de los índices recientes sobre inmigración, elaborado por Remitly, evaluó 82 países a partir de factores como salud, empleo, seguridad, transporte, medio ambiente y vida familiar. En ese ranking, Suiza aparece como el mejor país para inmigrantes en 2026, seguida por Islandia.

Otros informes sobre expatriados destacan a Panamá, Colombia y México entre los destinos mejor valorados por quienes viven fuera de su país, especialmente por el costo de vida, la facilidad para establecerse y la satisfacción general de los residentes extranjeros. En el Expat Insider 2025 de InterNations, Panamá volvió a ocupar el primer lugar y el 94% de los expatriados dijo sentirse feliz con su vida allí.

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Los países que más se repiten en los rankings

Aunque cada estudio usa metodologías diferentes, varios destinos aparecen de manera recurrente entre los más atractivos para mudarse:

Suiza, por estabilidad, ingresos, seguridad y calidad de vida.

Islandia, por seguridad, medio ambiente y bienestar.

Panamá, por facilidad de adaptación y satisfacción de expatriados.

México, por comunidad, costo de vida y cercanía con Estados Unidos.

España y Portugal, por clima, salud, estilo de vida y opciones de residencia.

Canadá, por empleo, seguridad y alta demanda entre estadounidenses que buscan mudarse.

Qué lugar ocupa Estados Unidos

Estados Unidos sigue siendo uno de los destinos más buscados del mundo por oportunidades laborales, educación, innovación y tamaño de su economía. Sin embargo, en varios rankings de calidad de vida para expatriados no aparece en los primeros puestos.

En el Expat Insider 2025, por ejemplo, Estados Unidos quedó en una posición media-baja frente a otros países evaluados, con críticas vinculadas al costo de vida, la salud, la seguridad y el equilibrio entre trabajo y vida personal.

Eso no significa que haya dejado de ser atractivo. Para profesionales altamente calificados, estudiantes, emprendedores y trabajadores de sectores tecnológicos, EE.UU. sigue ofreciendo oportunidades difíciles de igualar. Pero para quienes buscan bajo costo de vida, salud accesible o una jubilación más tranquila, otros países pueden resultar más convenientes.

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El mejor país depende del tipo de emigrante

No existe un destino perfecto para todos. Una persona joven que busca empleo tecnológico puede priorizar Canadá, Estados Unidos o Alemania. Una familia puede valorar más seguridad, escuelas y salud pública. Un jubilado probablemente mirará con mayor interés a Portugal, España, México, Panamá, Colombia o Filipinas.

También importa el idioma, la facilidad para conseguir residencia legal, los impuestos, el acceso a médicos, la posibilidad de trabajar y la existencia de una comunidad de apoyo.

Cómo elegir antes de mudarse

Antes de emigrar, los expertos recomiendan revisar al menos cinco puntos: tipo de visa disponible, costo real de vida, acceso a salud, seguridad y oportunidades laborales. También conviene visitar el país antes de tomar una decisión definitiva y calcular gastos de vivienda, impuestos, seguros, transporte y trámites migratorios.

La conclusión es clara: en 2026, Estados Unidos sigue siendo un destino importante, pero ya no es automáticamente la mejor opción para todos. Para muchos migrantes, la nueva pregunta no es solo dónde se gana más, sino dónde se puede vivir mejor.

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