Mundial 2026: HRW alerta sobre riesgos migratorios y de prensa en Estados Unidos

El Mundial 2026 ya está en marcha, pero su desarrollo llega acompañado de serias advertencias sobre el entorno social y político en Estados Unidos, uno de los países sede del torneo. La organización Human Rights Watch (HRW) alertó que las políticas migratorias restrictivas, los riesgos para la prensa y la situación de comunidades migrantes podrían impactar directamente la experiencia del evento deportivo más importante del mundo.

De acuerdo con el informe, el contexto en el que se jugará la Copa del Mundo incluye medidas impulsadas por la administración de Donald Trump que podrían afectar a aficionados, periodistas y trabajadores migrantes involucrados en actividades relacionadas con el torneo.

Operativos migratorios en ciudades sede preocupan

HRW señaló que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizó al menos 167,000 detenciones entre enero y marzo de 2025 en zonas cercanas a ciudades que serán sede del Mundial.

La organización advierte que este tipo de operativos podría generar un ambiente de temor entre comunidades migrantes, justo en momentos en los que se espera una alta afluencia de visitantes internacionales.

Petición de una “tregua de ICE” durante el torneo

Ante este escenario, HRW pidió a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) impulsar una llamada “tregua de ICE”, con la que las autoridades federales se comprometan públicamente a no realizar redadas ni operativos migratorios en estadios, zonas de aficionados y otros espacios vinculados al Mundial.

La organización considera que sin estas garantías, el evento podría desarrollarse en un clima de inseguridad para miles de personas que participen directa o indirectamente en la Copa del Mundo.

Riesgos para prensa y manifestantes

El informe también advierte sobre un incremento de riesgos para periodistas y manifestantes. HRW documentó detenciones de comunicadores durante la cobertura de protestas y operativos migratorios, además del uso de gases lacrimógenos, proyectiles de gas pimienta y otros dispositivos de control de multitudes.

Estos hechos, señala la organización, generan preocupación sobre la libertad de prensa y el derecho a la protesta en el contexto previo al Mundial.

Críticas a la FIFA

HRW también cuestionó a la FIFA por no ejercer suficiente presión para exigir garantías de derechos humanos en el país anfitrión. Según la organización, la respuesta del organismo ha sido limitada frente a los riesgos derivados de las políticas migratorias y de seguridad.

“La Copa Mundial 2026 corre el riesgo de convertirse en un gran escaparate de blanqueo deportivo para la administración Trump”, afirmó Minky Worden, directora de iniciativas globales de HRW. La funcionaria advirtió que, sin medidas de protección, el torneo podría quedar marcado por el miedo y la exclusión de migrantes, aficionados y periodistas.

El Mundial 2026, que se disputará principalmente en Estados Unidos con sedes compartidas con México y Canadá, avanza en medio de crecientes debates sobre seguridad, migración y derechos humanos, lo que ha colocado el enfoque no solo en lo deportivo, sino también en sus implicaciones políticas y sociales.

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