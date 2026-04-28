Inmigrantes de sectores clave quedan en el limbo por medidas migratorias de Trump

Ccientos de miles de personas enfrentan un limbo migratorio en Estados Unidos tras decisiones que han pausado la revisión de solicitudes de visa, residencia permanente, permisos de trabajo y ciudadanía. La situación ha generado la paralización de procesos clave para estudiar, trabajar o permanecer legalmente en el país.

Según el reporte, las medidas afectan a personas nacidas en 39 países, entre ellos Nigeria, Myanmar y Venezuela. Detalla que estas restricciones se implementaron después de un tiroteo ocurrido a finales de noviembre en Washington D.C., en el que un ciudadano afgano atacó a dos miembros de la Guardia Nacional.

Estudiantes y trabajadores en sectores STEM, entre los más afectados

De acuerdo con los testimonios, el impacto alcanza a personas que estudian o trabajan en sectores como tecnología, medicina, petróleo y gas, áreas consideradas dentro de STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), quienes reportan pérdida de empleo, interrupción de estudios y creciente incertidumbre económica.

La publicación señala que los casos descritos fueron compartidos bajo anonimato debido al temor de posibles consecuencias en sus procesos migratorios. Una de las personas entrevistadas, originaria de Myanmar y dedicada a la investigación clínica oncológica en Ohio, afirmó que estaba por recibir un ascenso antes de que su autorización de trabajo quedara suspendida.

Impacto en familias, trabajadores y economía

Según lo documentado, la situación también afecta a ciudadanos estadounidenses que buscan regularizar la situación migratoria de sus cónyuges, así como a sectores que dependen del talento extranjero, especialmente en áreas STEM.

Añade que trabajadores nacidos en el extranjero tienen una participación relevante en estas áreas, de acuerdo con datos citados en la investigación.

Casos de oportunidades detenidas

Se cita el caso de una médica originaria de Nigeria que fue aceptada en una residencia quirúrgica en Oregón, pero no ha podido iniciar debido a la falta de resolución de su estatus migratorio.

También destaca que algunos migrantes han pagado hasta $3,000 dólares por procesamiento prioritario, sin que sus trámites hayan avanzado. Un ingeniero en Texas afirmó que tuvo que rechazar ofertas laborales debido a la falta de autorización de trabajo.

Procesos legales y acumulación de solicitudes

La situación ha derivado en al menos 33 demandas legales. Abogados estiman que cerca de la mitad de las solicitudes ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) están afectadas por estas pausas.

También indica que existen casi 12 millones de trámites pendientes, de los cuales cientos de miles aún no han sido revisados.

Política migratoria

Durante la campaña de 2024, el entonces candidato Donald Trump expresó apoyo a facilitar la residencia permanente para estudiantes extranjeros graduados. Sin embargo, tras su regreso a la presidencia, su administración ha impulsado un enfoque más restrictivo en los procesos migratorios.

Según el Departamento de Seguridad Naciona estas medidas buscan reforzar los controles de seguridad y prevenir abusos, especialmente en países considerados de alto riesgo.

Incertidumbre prolongada

Destacó que consecuencias también afectan a familias que enfrentan obstáculos para avanzar en trámites básicos como vivienda, cuentas bancarias o planificación de vida.

Especialistas citados señalan que se trata de un nivel inédito de control migratorio interno sobre personas con procesos legales en curso, mientras continúan las disputas judiciales y la falta de resolución para miles de solicitantes.

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