Interés por mudarse a EE.UU. cae a mínimo histórico, pero sigue como principal destino migratorio, revela encuesta

El deseo de migrar a Estados Unidos ha disminuido a nivel global y alcanzó su nivel más bajo en años, según una encuesta publicada por Gallup en 2025. A pesar de la caída, el país continúa siendo la principal opción para quienes consideran establecerse en el extranjero.

De acuerdo con el estudio, el 15% de los adultos encuestados en todo el mundo eligieron a Estados Unidos como su destino preferido para vivir, una disminución significativa frente al 24% registrado entre 2007 y 2009. En la última medición previa, realizada en 2017, ese porcentaje era del 18%.

América Latina y otras regiones mantienen preferencia

A pesar del descenso, Estados Unidos se mantiene como el destino más atractivo para personas de América Latina, el Caribe y el África subsahariana.

En el ranking global, Canadá ocupa el segundo lugar con 9%, seguido de Alemania con 5%. Otros países como Australia, España, Francia, Reino Unido y Japón fueron elegidos por el 4% de los encuestados.

Caída notable en América Latina y México

El informe destaca que siete de los 16 países donde cayó el interés por emigrar a Estados Unidos en al menos 10 puntos pertenecen a América Latina. En esta región, el porcentaje bajó del 33% en 2024 al 28% en 2025.

Uno de los descensos más marcados se registró en México, donde el interés cayó a 21%, igualando los niveles más bajos registrados en 2017 y 2018.

Gallup señaló que, durante años, la tendencia global mostraba un aumento constante en el deseo de migrar, pero los datos más recientes sugieren un cambio. “Los descensos son generalizados y se concentran en las regiones que históricamente han impulsado la migración global”, indicó la firma.

Cambios en la intención de migrar dentro de EE.UU.

El estudio también analizó el comportamiento de los propios ciudadanos estadounidenses. Encontró que el interés por mudarse al extranjero ha crecido especialmente entre mujeres menores de 45 años, alcanzando el 40%, frente al 10% registrado en 2014.

Según Gallup, este aumento comenzó en 2016 y se mantuvo durante varios años, lo que apunta a un cambio más amplio en las percepciones, más allá de factores políticos inmediatos.

Datos globales de migración

A pesar de la disminución en el interés por Estados Unidos, el deseo de migrar sigue siendo alto a nivel mundial. La encuesta estima que alrededor de 900 millones de personas quisieran mudarse a otro país, incluyendo unos 134 millones que elegirían Estados Unidos como destino.

El estudio se realizó entre el 12 y el 15 de septiembre de 2025 e incluyó a más de 144,000 personas en 140 países, ofreciendo una visión amplia sobre las tendencias actuales de migración global.

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