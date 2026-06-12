Mundial 2026: juegos de hoy, resultados y posiciones de la fase de grupos

México y el Grupo A vieron acción en la primera fecha del Mundial. Canadá y Estados Unidos harán sus debuts en la segunda fecha

Ciudad de México, 11 de junio de 2026. Roberto Alvarado y Julian Quiñones en festejo de gol, durante el partido inaugural de primera fase del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026, entre la Selección Nacional de México y la Selección de Sudáfrica, realizado en el estadio Ciudad de México.

México comenzó con victoria ante Sudáfrica en el Mundial 2026. Crédito: Andrea Jiménez | Imago7

Avatar de Reinaldo Oliveros

Por  Reinaldo Oliveros

Arrancó el Mundial 2026 con la inauguración de México ante Sudáfrica en Ciudad de México y este viernes continúa el debut de los otros dos anfitriones: Canadá y Estados Unidos.

La selección canadiense se estrena en casa ante Bosnia Herzegovina, el mismo equipo que eliminó a Italia en el repechaje al Mundial 2026. Por su parte, Estados Unidos se mide a Paraguay en Inglewood, uno de los duelos más interesantes en la primera fecha del Mundial.

Juegos para hoy 12 de junio en el Mundial 2026:

⚽ Mundial FIFA 2026

Jornada del 12 de junio | Horario del Este (ET)

Partido Hora Estadio Transmisión en EE.UU.
🇨🇦 Canadá vs. Bosnia y Herzegovina 🇧🇦 3:00 PM 🏟️ BMO Field FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
🇺🇸 Estados Unidos vs. Paraguay 🇵🇾 9:00 PM 🏟️ SoFi Stadium FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
📺 Todos los horarios corresponden al horario del Este de Estados Unidos (ET).

Resultados de ayer 11 de junio en el Mundial 2026

“`

⚽ Mundial FIFA 2026

Resultados del 11 de junio | Grupo A

Partido Resultado Grupo
🇲🇽 México vs. 🇿🇦 Sudáfrica 2 – 0 Grupo A
🇰🇷 Corea del Sur vs. 🇨🇿 República Checa 2 – 1 Grupo A

📊 Posiciones del Grupo A

Pos Selección PJ G E P GF GC DG Pts
1 🇲🇽 México 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 🇰🇷 Corea del Sur 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 🇨🇿 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 🇿🇦 Sudáfrica 1 0 0 1 0 2 -2 0
“`

Sigue leyendo:

Javier Aguirre tras el triunfo de México ante Sudáfrica: “La gente tiene derecho a abuchear”

Lamine Yamal homenajea a Messi y usará el dorsal ’19’ en el Mundial 2026

Real Madrid le quitaría el fichaje de Bernardo Silva al FC Barcelona

En esta nota

Mundial 2026
Trending
Contenido Patrocinado
Trending