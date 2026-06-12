Mundial 2026: juegos de hoy, resultados y posiciones de la fase de grupos
México y el Grupo A vieron acción en la primera fecha del Mundial. Canadá y Estados Unidos harán sus debuts en la segunda fecha
Arrancó el Mundial 2026 con la inauguración de México ante Sudáfrica en Ciudad de México y este viernes continúa el debut de los otros dos anfitriones: Canadá y Estados Unidos.
La selección canadiense se estrena en casa ante Bosnia Herzegovina, el mismo equipo que eliminó a Italia en el repechaje al Mundial 2026. Por su parte, Estados Unidos se mide a Paraguay en Inglewood, uno de los duelos más interesantes en la primera fecha del Mundial.
Juegos para hoy 12 de junio en el Mundial 2026:
Resultados de ayer 11 de junio en el Mundial 2026
Sigue leyendo:
Javier Aguirre tras el triunfo de México ante Sudáfrica: “La gente tiene derecho a abuchear”
Lamine Yamal homenajea a Messi y usará el dorsal ’19’ en el Mundial 2026
Real Madrid le quitaría el fichaje de Bernardo Silva al FC Barcelona
Trending