Mundial 2026: juegos de hoy, resultados y posiciones de la fase de grupos

Arrancó el Mundial 2026 con la inauguración de México ante Sudáfrica en Ciudad de México y este viernes continúa el debut de los otros dos anfitriones: Canadá y Estados Unidos.

La selección canadiense se estrena en casa ante Bosnia Herzegovina, el mismo equipo que eliminó a Italia en el repechaje al Mundial 2026. Por su parte, Estados Unidos se mide a Paraguay en Inglewood, uno de los duelos más interesantes en la primera fecha del Mundial.

Juegos para hoy 12 de junio en el Mundial 2026:

⚽ Mundial FIFA 2026 Jornada del 12 de junio | Horario del Este (ET) Partido Hora Estadio Transmisión en EE.UU. 🇨🇦 Canadá vs. Bosnia y Herzegovina 🇧🇦 3:00 PM 🏟️ BMO Field FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio 🇺🇸 Estados Unidos vs. Paraguay 🇵🇾 9:00 PM 🏟️ SoFi Stadium FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio 📺 Todos los horarios corresponden al horario del Este de Estados Unidos (ET).

Resultados de ayer 11 de junio en el Mundial 2026

⚽ Mundial FIFA 2026 Resultados del 11 de junio | Grupo A Partido Resultado Grupo 🇲🇽 México vs. 🇿🇦 Sudáfrica 2 – 0 Grupo A 🇰🇷 Corea del Sur vs. 🇨🇿 República Checa 2 – 1 Grupo A 📊 Posiciones del Grupo A Pos Selección PJ G E P GF GC DG Pts 1 🇲🇽 México 1 1 0 0 2 0 +2 3 2 🇰🇷 Corea del Sur 1 1 0 0 2 1 +1 3 3 🇨🇿 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0 4 🇿🇦 Sudáfrica 1 0 0 1 0 2 -2 0 “`“`

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