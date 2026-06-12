Pronóstico del tiempo en Chicago para este viernes 12 de junio

Alguna vez habrás escuchado que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte por sorpresa. Por eso mismo, aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy viernes 12 de junio.

El clima en Chicago hoy

El mejor consejo para sufrir con la temperatura en Chicago es consultar las noticias. Presta atención a las previsiones y consulta cada día los reportes para disponer de la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas en cuanto a temperaturas, se ascenderá hasta los 82 grados Fahrenheit (28ºC) de máxima y los 66 grados Fahrenheit (19ºC) de mínima. Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” estimada para esta jornada será de 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 1 durante el día y del 1 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, se prevé escasa nubosidad.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 16.16 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 05:15 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 20:26 h. En total, tendremos 15 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Chicago habrá pocas nubes con baja probabilidad de que haya precipitaciones. Se estima que la temperatura máxima sea de 84 grados Fahrenheit (29 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 64 (18ºC). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 14% por la mañana, 98% por la tarde y 14% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te recomendamos consultar diariamente nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar bastante en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que se recomienda estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su tiempo cambiante y complicado de predecir, pero con la preparación adecuada, podrás disfrutar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. No lo olvides, si a diario consultas las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás más que listo para lo que te depare el día. Si deseas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima