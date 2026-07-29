Mega Millions: Un único boleto en Florida se lleva el jackpot de 800 millones de dólares

El premio mayor de Mega Millions finalmente encontró dueño. Un único boleto vendido en Florida acertó los 6 números del sorteo celebrado este martes y se llevó un jackpot estimado en $800 millones de dólares, el más grande entregado por una lotería en Estados Unidos durante 2026 y el décimo mayor en la historia de este popular juego.

Los números ganadores fueron 34, 48, 49, 59 y 70, mientras que la Mega Ball fue el 12. Hasta las primeras horas de este miércoles, las autoridades de la lotería aún no habían revelado la identidad del ganador ni el establecimiento donde se compró el boleto.

Florida vuelve a hacer historia con Mega Millions

El premio refuerza la posición de Florida como uno de los estados con más ganadores de Mega Millions desde que se incorporó al juego en 2013.

Con este nuevo jackpot, el llamado “Estado del Sol” suma ya 6 premios mayores del juego. Además, conserva el récord del mayor premio de Mega Millions jamás entregado: $1,602 millones, obtenido el 8 de agosto de 2023 por Saltines Holdings, LLC, en Neptune Beach.

El sorteo de este martes también puso fin a una larga racha de 38 sorteos consecutivos sin un ganador del premio mayor, una acumulación que hizo crecer el jackpot hasta los $800 millones.

Se trata apenas del tercer gran premio de Mega Millions entregado en 2026. Los 2 anteriores fueron un boleto vendido por internet en Illinois que ganó $536 millones el 10 de marzo y The Happy Trails Trust, que reclamó $60 millones en Van Wert, Ohio, el 17 de marzo.

¿Cuánto dinero recibirá realmente el ganador?

Aunque el premio anunciado asciende a $800 millones, el ganador no necesariamente recibirá esa cantidad de inmediato.

La persona afortunada tendrá 2 opciones para cobrar el premio:

* Pago anual: recibir los $800 millones mediante un desembolso inicial seguido de 29 pagos anuales.

* Pago único en efectivo: aceptar un monto estimado de $344 millones, antes de impuestos.

Esta segunda alternativa suele ser la elegida por la mayoría de los ganadores de grandes loterías en EE.UU.

Sin embargo, el monto también está sujeto a impuestos federales. La retención obligatoria del 24% reduciría el pago inicial a aproximadamente $261 millones, aunque el monto final puede variar según la situación fiscal del ganador.

Una ventaja importante es que Florida no cobra impuestos estatales sobre los premios de lotería, lo que permite conservar una mayor parte del dinero en comparación con estados que sí aplican gravámenes locales.

¿Se conocerá la identidad del ganador?

Por ahora, la identidad del nuevo multimillonario permanece en secreto.

La legislación de Florida permite que los premios de lotería sean reclamados mediante un fideicomiso (trust), por lo que, en muchos casos, el nombre que aparece públicamente es el del administrador del fideicomiso o el abogado encargado de realizar el trámite.

Además, cuando el premio supera los $250,000, la identidad del ganador permanece protegida durante 90 días a partir de la fecha en que reclama oficialmente el premio.

Una vez transcurrido ese periodo, el nombre del ganador pasa a convertirse en un registro público, salvo que exista alguna excepción contemplada por la legislación estatal.

Si el premio es reclamado directamente por la persona ganadora y no mediante un fideicomiso, su identidad podrá hacerse pública una vez finalice ese plazo de confidencialidad.

Mientras tanto, las autoridades de la lotería continúan verificando el boleto ganador y se espera que en los próximos días se confirme el lugar exacto donde fue vendido el ticket que convirtió a un jugador de Florida en el nuevo ganador del mayor jackpot de Mega Millions de 2026.

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