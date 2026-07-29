La Fed decide hoy sobre las tasas: el petróleo sobre $100 aumenta el riesgo de una nueva alza

La Reserva Federal anunciará este miércoles si mantiene su tasa de referencia entre 3.5% y 3.75% o vuelve a subir el costo del dinero. Aunque la mayoría de los economistas espera que no haya cambios, el repunte reciente del precio del petróleo ha complicado la decisión, presionando nuevamente la inflación.

El crudo Brent superó los $100 por barril la semana pasada, luego que se reactivó el conflicto en Medio Oriente, lo que reavivó el temor a mayores costos de energía. Para los consumidores, una eventual subida de tasas podría impactar en el costo de las tarjetas de crédito y otros préstamos con tasas variables, generando pagos mensuales más altos en cuestión de semanas.

Según la firma de análisis CME FedWatch, hay un 36% de probabilidad de que la Fed suba las tasas este miércoles, una tendencia que ha crecido en las últimas semanas. Sin embargo, la mayoría de los economistas todavía apuestan por una pausa.

¿Cómo impacta la decisión de este miércoles en tu bolsillo?

Una subida de tasas se traduce, casi de inmediato, en intereses más altos en tarjetas de crédito, préstamos de auto y líneas de crédito sobre el valor de la vivienda.

Por ejemplo, si una persona carga un saldo de $5,000 en tarjeta de crédito, un aumento de 0.25% puede sumar varias decenas de dólares al año solo en intereses. Esta sería una pésima noticia para familias que ya tienen presión para cubrir sus costos de gasolina, comida y la renta.

¿Por qué la guerra con Irán cambió la postura de la Fed?

Hace apenas unas semanas, las estimaciones de especialistas apuntaban a que la Fed recortara tasas en algún momento de 2026. La inflación al consumidor anual de junio fue una señal positiva, luego que pasó de 4.2% en mayo a 3.5%. Aunque todavía está lejos de la meta del 2% que la Fed no alcanza desde hace más de cinco años.

Sin embargo, la reanudación de hostilidades en Irán y la amenaza de los hutíes de Yemen de bloquear la ruta petrolera del Mar Rojo dispararon de nuevo los precios de la energía. Estas condiciones son las que complican el panorama para las familias que apenas empezaban a respirar.

Kevin Warsh mantiene un tono mesurado

Este será el segundo anuncio de la Fed bajo la presidencia de Kevin Warsh, elegido por el presidente Donald Trump para dirigir el banco central, y quien ha prometido reducir las señales que la Fed da al mercado sobre sus próximos pasos. Esa postura ha generado mayor incertidumbre, de acuerdo con algunos analistas.

“Nuestro caso base sigue siendo que la Fed se mantendrá en pausa el resto del año, pero es una apuesta de 60-40“, indicó Gregory Daco, economista en jefe de EY-Parthenon, el 22 de julio.

Por su parte, el gobernador Chris Waller advirtió recientemente que el banco central “tiene que estar listo para endurecer la política monetaria para evitar una repetición del episodio inflacionario de 2021 a 2022”.

¿Qué puedes hacer antes y después del anuncio?

Mientras se conoce la decisión, hay pasos concretos que ayudan a amortiguar el golpe si las tasas suben:

Revisar el saldo de tarjetas de crédito y priorizar el pago de las que tienen tasa variable, porque son las primeras en encarecerse.

y priorizar el pago de las que tienen tasa variable, porque son las primeras en encarecerse. Evitar abrir nuevas líneas de crédito hasta conocer la dirección que toma la Fed en los próximos meses.

hasta conocer la dirección que toma la Fed en los próximos meses. Comparar tasas de refinanciamiento si tienes un préstamo de auto o hipoteca con tasa ajustable.

si tienes un préstamo de auto o hipoteca con tasa ajustable. Anticipar precios más altos en gasolina y derivados del petróleo por encima de $4 el galón, y ajustar el presupuesto familiar con margen adicional.

Lo que vendría después de julio

Aunque la mayoría de los expertos descartan una subida para este miércoles, la verdadera prueba podría llegar en septiembre.

“Si bien un aumento de tasas en julio sigue siendo muy poco probable, la reunión de septiembre podría convertirse en la primera prueba real de si la reciente mejora en la inflación resulta duradera”, advirtió Daco.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre la decisión de la Fed

¿A qué hora anuncia la Fed su decisión de tasas?

El anuncio se hace este miércoles 29 de julio de 2026 a las 2:00 p.m. hora del Este, seguido de una conferencia de prensa de Kevin Warsh a las 2:30 p.m.

¿Cuál es la tasa actual de la Fed?

La tasa de referencia se mantiene entre 3.5% y 3.75% desde comienzos de año, el mismo rango de los últimos cuatro anuncios consecutivos.

¿Por qué podría subir la tasa esta vez?

El precio del petróleo superó los $100 dólares por barril debido a la escalada del conflicto entre EE.UU. e Irán, lo que reaviva el temor a más inflación.

¿Cómo afecta esto a mi tarjeta de crédito?

Si la Fed sube las tasas, los intereses de tarjetas de crédito y préstamos con tasa variable suelen encarecerse en cuestión de semanas.

¿Qué probabilidad hay de un aumento este miércoles?

El mercado asigna un 36% de probabilidad a una subida, según CME FedWatch, aunque la mayoría de economistas espera que la Fed mantenga la pausa.

¿Cuándo sería la próxima oportunidad para un cambio de tasas?

La siguiente reunión del FOMC está programada para el 15 y 16 de septiembre de 2026, que analistas ya señalan como una fecha clave.

Conclusión

La decisión de este miércoles puede sentirse como un respiro momentáneo si la Fed opta por mantener las tasas sin cambios, pero aumenta el riesgo de un alza en las tasas para septiembre. Si el conflicto con Irán sigue empujando el precio del petróleo, habrá un impacto directo en las tarjetas de crédito y los préstamos de miles de familias hispanas. La recomendación práctica es aprovechar estas semanas para reducir deuda variable antes de que el costo del dinero vuelva a subir.

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