Mundial 2026: Precio de entradas a partidos de EE.UU se dispara tras goleada

El precio de las entradas de reventa para ver los próximos partidos de la selección de Estados Unidos en el Mundial 2026 se dispararon tras la victoria contra Paraguay por goleada 4-1.

Según la plataforma Ticketdata, en los últimos tres días el precio de los boletos de reventa para los partidos del equipo norteamericano en la fase de grupos ha subido un 75 %, con un promedio del precio mínimo de reventa de unos $1,908 dólares.

This 4th goal was just beautiful. In my head it was a lot of passes? turns out it was a LOT. Just incredible composure and confidence to keep it moving and then finish it with a bang.



Pochettino ball ? Reyna exclamation point?? pic.twitter.com/4AkDCT5lFD — Stu Holden (@stuholden) June 13, 2026

¿Cuánto cuesta ver a Estados Unidos en fase de grupos del Mundial 2026?

En la página web de Stubhub, por ejemplo, la entrada más barata para ver el partido de Estados Unidos contra Australia el próximo viernes en Seattle cuesta $1,698 dólares, mientras que la más cara se vende a $46,119 dólares.

Para su partido contra Turquía del 25 de junio, en Inglewood, el boleto más barato se encuentra en los $1,435 dólares y el más caro en los $66,423.

Mientras, SeatGeek vende entradas para el partido del viernes 19 de junio desde los $1,830 dólares y para el del 25 de junio desde los $1,534 dólares.

Estados Unidos apabulló a Paraguay en su debut en el Mundial 2026, un resultado que sitúa al combinado dirigido por el argentino Mauricio Pochettino en el primer lugar del Grupo D.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este sábado a la selección por su “gran victoria” la noche anterior: “¡Felicitaciones al equipo de Estados Unidos por su gran victoria, 4-1, sobre un muy buen equipo de Paraguay! ¡Sigan así!”, escribió en la red Truth Social.

Trump no acudió al partido disputado en Los Ángeles y, en su representación, envió al secretario de Estado, Marco Rubio, quien presenció el encuentro junto al presidente de Paraguay, Santiago Peña, y al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El líder republicano permaneció en la Casa Blanca, donde este domingo celebrará su 80 cumpleaños con una inédita velada de combates de artes marciales mixtas de la UFC, antes de viajar a Francia para la cumbre de líderes del G7.

Con información de EFE

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