Demócratas en el Congreso acusan a Trump de intentar influir en elecciones presidenciales de Colombia

WASHINGTON – Un grupo de congresistas demócratas rechazó este viernes los esfuerzos del Gobierno de Estados Unidos por “incidir directamente en los resultados electorales de Colombia” y han pedido respetar la soberanía del país suramericano de cara al balotaje del 21 de junio, entre el oficialista Iván Cepeda y el ultraderechista, Abelardo de la Espriella.

En un comunicado firmado por 20 miembros de la Cámara Baja del Congreso estadounidense, encabezados por el representante Jim McGovern, expresaron su rechazo a los intentos de la Administración de Donald Trump por influir en los resultados de la elección colombiana.

“Consideramos que las acciones de Trump y otros miembros del Congreso para respaldar, promover o inclinar la balanza a favor de un candidato en particular son perjudiciales para los derechos democráticos del pueblo colombiano”, afirman de los legisladores.

El rechazo de los representantes sucede una semana después de que Trump manifestara en sus redes sociales su apoyo directo a la candidatura De la Espriella, tras su victoria en primera vuelta.

En ese mismo mensaje, Trump calificó al candidato oficialista Iván Cepeda de representante de la “izquierda radical” y sostuvo que una eventual victoria de De la Espriella favorecería el crecimiento económico, la seguridad y la cooperación entre ambos países, en una intervención que provocó críticas del Gobierno colombiano y de sectores que la consideraron una injerencia en el proceso electoral.

Los congresistas calificaron esta acción como “un insulto a su soberanía e integridad, y totalmente incompatibles con los principios estadounidenses de no injerencia en elecciones extranjeras”.

La segunda vuelta presidencial se celebrará el próximo 21 de junio, después de que ninguno de los candidatos lograra superar el 50 % de los votos en la primera ronda.

De la Espriella se impuso en la primera vuelta presidencial del pasado 31 de mayo con el 43.7 % de los sufragios, mientras que Cepeda obtuvo el 40.9 %, en una elección marcada por la polarización política y las acusaciones cruzadas entre ambas campañas.

De la Espriella, abanderado de una plataforma conservadora y respaldado por sectores de derecha, terminó en primer lugar, mientras que Cepeda, candidato del gobernante Pacto Histórico, avanzó al balotaje como representante de la continuidad del proyecto político del presidente Gustavo Petro.

La campaña hacia la segunda vuelta ha estado marcada por una fuerte polarización entre ambos aspirantes y por el creciente interés internacional en el resultado de los comicios, que definirán si Colombia mantiene el rumbo político iniciado por Petro en 2022 o gira hacia una agenda más alineada con los sectores conservadores de la región.

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