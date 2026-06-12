Administración Trump impidió reunión entre Gustavo Petro y Zohran Mamdani: informe

La administración del presidente Donald Trump habría intervenido para impedir una reunión prevista entre el alcalde de Nueva York Zohran Mamdani y el mandatario colombiano Gustavo Petro, según informó el Washington Post.

Mamdani tenía previsto sostener un encuentro privado con Petro durante la visita del presidente colombiano a Nueva York para participar en actividades de las Naciones Unidas. La reunión buscaba abordar temas relacionados con la democracia en América y reforzar la proyección internacional de ambos dirigentes de izquierda, según fuentes citadas por el diario estadounidense.

Sin embargo, el encuentro se canceló después de conversaciones entre funcionarios estadounidenses y colombianos en Bogotá. De acuerdo con el Washington Post, el Departamento de Estado consideró “inaceptable” la reunión prevista, lo que llevó a las autoridades colombianas a suspenderla.

Un funcionario del Departamento de Estado dijo al medio que la visita de Petro fuera de los compromisos oficiales de la ONU podría entrar en conflicto con restricciones migratorias impuestas al mandatario colombiano.

La fuente sostuvo que esas medidas se relacionan con declaraciones previas de Petro en las que instó a militares estadounidenses a desobedecer órdenes del presidente Trump durante una protesta en Nueva York.

“Una visa es un privilegio, no un derecho”, afirmó el funcionario citado por el Washington Post, quien añadió que cualquier persona que promueva la desobediencia de las fuerzas armadas estadounidenses podría exponerse a la revocación de su visado.

Según el informe, Petro mantiene autorización para asistir a los eventos de la ONU como representante de Colombia, dado el estatus diplomático de esas actividades. No obstante, tras la cancelación del encuentro, Bogotá comunicó a la oficina de Mamdani que el viaje del presidente colombiano sería reducido, descartando así la conversación prevista.

La información surge en medio de una relación tensa entre Petro y Trump. El mandatario colombiano ha cuestionado en varias ocasiones políticas de la administración estadounidense, incluidas las relacionadas con inmigración, narcotráfico y el respaldo de Washington a Israel.

Además, la agencia AP informó previamente que fiscales federales en Nueva York investigan presuntos vínculos de Petro con organizaciones dedicadas al narcotráfico, una acusación sobre la que las autoridades estadounidenses no han ofrecido detalles públicos.

Recientemente, el mandatario colombiano acusó al gobierno de Trump de interferir en las elecciones de su país por expresar su apoyo al candidato de derecha Abelardo de la Espriella.

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